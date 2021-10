Covid-19: quadro epidemiológico no município de Aracaju se mantém em queda há 20 semanas

Na última semana, Aracaju registrou cinco internados com covid, o que representa uma redução de 54% na média semanal de hospitalizações se comparado à semana anterior. Os índices estão em queda, com registros de internações mais baixos do que na primeira semana da pandemia, em março de 2020.

Como resultado dessa queda gradativa dos índices, no final de semana dos dias 22 e 23 de outubro, Aracaju conseguiu zerar pela primeira vez o número de novos casos, de internações e de óbitos relacionados à covid-19.

A secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, informa que o quadro epidemiológico em Aracaju vem positivo e em queda progressiva há 20 semanas. “Os índices que acompanhamos semanalmente apresentam a redução do número de casos, há seis semanas temos a menor média de internados desde o início da pandemia, e também temos queda na média de óbtios diários, com vários dias sem o registro de vítimas da covid”, detalha.

Waneska destaca que a mudança do quadro epidemiológico, com a queda dos índices e a manutenção por semanas seguidas com números baixos, é decorrente do avanço da vacinação. “Nós já ultrapassamos 76% da população vacinada com a segunda dose e 90% da população acima de 12 anos já recebeu a primeira dose”, informa.

O avanço da vacinação, somada à manutenção das medidas de biossegurança, individuais e coletivas, possibilitaram uma mudança de cenário, quando o número de novos casos, de internamento e de óbitos era crescente. “Esse novo cenário nos dá segurança para continuar flexibilizando as atividades, de forma gradativa, para que, aos poucos, possamos retomar a normalidade”, comenta a secretária.

E o monitoramento dos índices continua, com reuniões semanais do comitê da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que avalia as condições do quadro epidemiológico. “Se for observada qualquer mudança, como o aumento do número de casos, nós voltaremos a agir com as medidas necessárias para evitar o contágio com antecedência”, enfatiza Waneska.

Variante Delta

Uma das preocupações mundiais da segunda onda da pandemia foi o surgimento da variante Delta. O primeiro registro da nova cepa em Aracaju foi anunciado no dia 14 de setembro e na última semana, a SMS identificou os primeiros casos de transmissão comunitária da variante.

A Prefeitura de Aracaju se preparou para combater a mutação do vírus, mas, até o momento, mesmo com o registro da transmissão comunitária, a variante não provocou mudanças no quadro epidemiológico, que se manteve em queda.

“A hipótese possível é que quando a Delta começou a circular em Aracaju nós já estávamos avançados na vacinação e é provável que isso tenha causado um bloqueio na circulação do vírus. Mas seguimos monitorando e observando não só os índices, como também a circulação da variante”, reforça a secretária.

Manutenção das medidas

A melhora do quadro epidemiológico e a queda por 20 semanas traz um alívio, mas a secretária adverte que não é o momento de relaxar. “A pandemia ainda não acabou, precisamos manter as medidas de biossegurança, inclusive porque agora temos esse dado novo da transmissão comunitária da variante Delta, então é necessário seguir monitorando e avaliando os índices para seguir com o progresso da flexibilização gradativa”, detalha Waneska.

Por esse motivo, a secretária salienta que ainda é muito cedo para deixar, por exemplo, de utilizar a máscara. “Precisamos ultrapassar 90% da população vacinada com as duas doses, e devemos considerar, ainda, que estamos entrando em um período com maior propensão a aglomerações, por causa das festas de fim de ano, então não podemos descuidar justamente agora quando conseguimos avançar”, pontua a secretária.