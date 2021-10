Gustinho irá destinar R$ 2 mi para pavimentação de todo bairro

Nesta sexta-feira, 29, o deputado federal Gustinho Ribeiro anunciou que irá destinar R$ 2 milhões para pavimentação asfáltica de todo o Bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto. Os recursos serão destinados via emenda parlamentar através do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – Dnocs.

“Esta é mais uma parceria do nosso mandato com a Prefeitura de Lagarto que vai beneficiar a população lagartense. Com o asfaltamento do Ademar de Carvalho, estaremos levando mais qualidade de vida e dignidade para nosso povo”, afirmou Gustinho Ribeiro.

As ações do deputado Gustinho Ribeiro já garantiram recursos para revitalização asfáltica de diversos povoados de Lagarto como Colônia 13, Jenipapo, Brasília, Olhos D’Água e os bairros Loiola, Conjunto Laudelino Freire, Júlia e João Nogueira, Novo Horizonte, Santa Terezinha, Horta e Itaperinha.

“O Ademar de Carvalho é um bairro muito importante na nossa cidade. Esse projeto irá valorizar muito o local. Além disso, tenho um carinho especial pelo bairro Ademar de Carvalho, que leva o nome do meu bisavô e foi construído e fundando pelo meu avô, o ex-deputado Ribeirinho”, lembrou Gustinho.

Fonte e foto assessoria