Rodrigo Valadares bate recorde de emendas destinas a Simão Dias

Na manhã desta sexta-feira, 29, o deputado estadual por Sergipe, Rodrigo Valadares, participou do lançamento do Programa Acelera Simão Dias, promovido pela prefeitura, onde foram anunciadas reformas, aquisições e obras do município, a partir de recursos parlamentes e próprios.

O parlamentar simãodiense chegou a bater recorde de emendas destinadas ao município, sendo o deputado estadual que mais colaborou. Foram R$ 616.333,00 no total, distribuídos da seguinte forma: R$ 76.334,00 para o calçamento do Povoado Mocó, R$ 280.000,00 destinados para o Complexo Society Esportivo, R$ 160.000,00 para aquisição de ambulâncias e R$ 100.000,00 para a reforma de UBS e postos de saúde.

Na oportunidade, Rodrigo chegou a agradecer ao prefeito do município, Cristiano Viana, e ao vice-prefeito, Reinaldo Prata, pela oportunidade e falou da experiência em poder contribuir com a população local. “É uma honra estar aqui em nossa terra e ser o deputado estadual que mais contribuiu em Simão Dias. Nós temos cerca de 1 milhão e meio de emendas por ano, não é o mesmo volume que os Deputados Federais e Senadores, mas, desse total, quase metade foi destinado para o povo daqui de Simão Dias, que merece ser honrado e valorizado”, discursou.

Finalizando, o deputado reiterou que a população poderá contar sempre com o seu mandato e externou a possibilidade de contribuir ainda mais, caso seja eleito a deputado federal na próxima eleição. “Quem sabe em 2023 estejamos em Brasília e possamos ajudar ainda mais a população aqui de Simão Dias”.

Por Luísa Passos