Veja  o que abre e fecha em Sergipe no feriado do Dia de Finados

O Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, e de Finados, em 2 de novembro, alteram o funcionamento de serviços em Sergipe. O ponto facultativo do dia 28 foi transferido para o próximo dia 1º de novembro, véspera do feriado nacional.

Shoppings

Riomar – Lojas e quiosques vão funcionar das 14h às 20h. Praças de Alimentação e restaurantes das 12h às 21h. Lojas Americanas de 10h às 20h. GBarbosa de 9h às 20h. O Cinemark funcionará conforme programação da rede.

Jardins – Alimentação e Lazer: 12 às 21h; Lojas e quiosques: 14 às 20h; Cinemark / Restaurantes / GBarbosa: conforme programação; Ri Happy, Le Biscuit, Americanas: 10h às 20h; e Puppy play: 10h às 21h.

Prêmio – No dia 2, o Shopping Prêmio funcionará em horário diferenciado. Alimentação e lazer funcionarão das 12h às 22h. Lojas âncoras estarão abertas das 12h às 20h e quiosques e demais lojas, das 14h às 20h.

Supermercados

No dia de Finados, os supermercados estão autorizados a abrir, de acordo com a Associação Sergipana de Supermercados (Ases).

Centro comercial de Aracaju

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), os lojistas do centro comercial de Aracaju estão autorizados a abrir das 8h às 18h no dia de finados.

Agências Bancárias

As agências bancárias funcionarão normalmente na segunda-feira, 1º , mas não terão expediente na terça-feira, 2.

Mercados e feiras livres

A Passarela das Flores e os mercados centrais funcionam normalmente de 6h às 16h45 no decorrer desta semana, até o dia 1º. Já na terça (2), o funcionamento é de 6h às 12h. Os mercados setoriais (bairros) seguem o mesmo horário, exceto no dia 1º, quando fecham.

A feira livre do Batistão, instalada entre os bairros São José e 13 de Julho, não ocorrerá neste dia 2.

Já a Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa) funciona das 3h às 12h no feriado, e no horário normal nos dias anteriores (segunda a sexta, de 3h às 17h; sábado de 3h às 16h).

Orlas e praias

Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol (Mosqueiro), ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h; também está permitido o acesso às praias do litoral da capital;

Saúde

Os serviços de Saúde da rede municipal de Aracaju sofrerão alteração em seu funcionamento. As unidades básicas de saúde estarão fechadas na segunda-feira (1º) e terça-feira (2), voltando ao normal na quarta-feira (3).

Os hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva seguem com serviço 24 horas para atendimento de síndromes gripais e suspeita de covid-19. Além da urgência clínica, a urgência odontológica ofertada no Hospital Fernando Franco também funcionará 24 horas nos dois dias.

O atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) segue porta aberta, entretanto, nos dois dias funcionará apenas o acolhimento noturno.

O Centro de Especialidades Médicas (Cemar Siqueira Campos), inserido na Rede de Atendimento Especializado (Reae), não funciona aos finais de semana e feriados. Desta forma, o serviço retorna na quarta-feira, dia 3, das 7h às 18h.

Hemose

Na quinta-feira (28), não haverá atendimento. Já na sexta (29), e na segunda-feira (1º), a unidade funciona no horário regular, das 7h30 às 17h. Na terça-feira (2), não terá expediente. Já na quarta (3), a instituição retomará as atividades normais, das 7h30 às 17h, e no posto de Coleta no shopping Riomar, das 13h às 17h.

O serviço de dispensação de sangue e hemocomponentes para a rede hospitalar permanecem funcionando em regime de plantão 24 horas.