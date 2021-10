VIDA ASSISTÊNCIA A SAÚDE: Seu negócio e seu evento assistidos com os melhores profissionais da Saúde

A Vida Coleta Domiciliar evoluiu e hoje é a VIDA ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Começamos com coleta laboratorial domiciliar. Hoje somos uma solução completa em assistência à saúde, inclusive com remoção médica regulada, através de Ambulância com médico, tipo UTI Móvel

Após anos de trabalho e muita dedicação, a Vida Coleta Domiciliar, com o foco em coletar exames laboratoriais em domicilio, ECG, além de vacinas e exames como o do Covid-19, sempre indo até o paciente, avançou e passou a ser a VIDA ASSISTÊNCIA A SAÚDE.

Desenvolvida com a finalidade de tornar sua vida mais fácil, a Vida Assistência a Saúde, vem conquistando e fidelizando, um número cada vez maior de clientes, por entender que respeito, credibilidade, segurança e comodidade são objetivos e propósitos desta nossa empresa, que nasceu para atender bem você.

A VIDA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, conta com uma equipe altamente treinada e especializada em atendimento de Urgência e Emergência Regulada, e fazendo a remoção médica quando necessário, através de Ambulâncias do tipo UTI Móvel, supervisionado o tempo todo, por médicos especialistas para melhor atender você!

Nossa Missão é Prestar serviços de assistência à saúde e regulação médica com eficiência, excelência e atenção aos beneficiários.

Nossa Visão é crescer e ser referência em serviços médico-hospitalares no nordeste, sempre assegurando credibilidade e excelência, garantindo a melhoria contínua de nossos serviços.

Nossos Valores é manter a ética, o respeito e a responsabilidade com os beneficiários, a população e o meio ambiente, assim como fornecer segurança e notoriedade a todos os envolvidos no serviço de regulação.

Seu negócio e seu evento ASSISTIDOS com os melhores PROFISSIONAIS da Saúde.

