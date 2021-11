Arquidiocese programa 21 missas para os cemitérios da capital nesta terça, dia de finados

Nesta terça-feira (2), serão realizadas 21 celebrações eucarísticas nos sete cemitérios de Aracaju.

O arcebispo metropolitano, dom João José Costa, irá presidir a Santa Missa das 7h, no cemitério São Benedito, localizado no bairro Santo Antônio. Toda programação definida pela Arquidiocese tem ampla participação do clero e o apoio de diversas comunidades e movimentos eclesiais.

A Arquidiocese divulgou a programação completa o feriado religioso nacional. Confira:

Cemitério São Benedito

7h – Dom João José Costa

9h – Dom José Palmeira Lessa

11h – Pe. Carlos Alberto

16h – Pe. Flávio Roberto

Cemitério Santa Isabel

7h – Pe. Carlos Henrique

9h – Pe. Jadson Ramos

11h – Pe. Roberto Pereira

16h – Pe. Manoel Luís

Cemitério São João Batista

7h – Pe. Antônio Cunha

9h – Pe. Ronny Dennyson

11h – Pe. Cássio Santos

14h30 – Frei Johne Barbosa

16h – Pe. José Bernardino

Cemitério Colina da Saudade

9h – Pe. Antônio Peixoto

6h – Pe. Alan Valença

Cemitério da Atalaia (Cemitério Helena Alves Bandeira)

8h – Pe. Genivaldo Garcia

11h – Pe. Pedro Reis

16h – Pe. Genivaldo Garcia

Cemitério da Cruz Vermelha

7h – Pe. Roberto Benvindo

9h – Pe. Anderson Gomes

Cemitério do ABC

9h – Pe. Genário de Oliveira

Com informações da Arquidiocese de Aracaju