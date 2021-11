Asfalto cede e viatura do BPTur cai em buraco no residencial Horto do Carvalho, em Aracaju

O asfalto cedeu e uma viatura do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar (PM) acabou caindo em um buraco que foi aberto no residencial Horto do Carvalho, no Bairro Aruana, em Aracaju.

O fato foi registrado no início da manhã desta segunda-feira (1º) e ninguém se feriu, deixando apenas danos materiais.

A viatura foi rebocada cerca de três horas depois e as informações são de que a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) está no local realizando os reparos.

Foto: Reprodução/TV Sergipe