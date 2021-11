Bob Lelis lança Livro Infantil nesta quinta-feira, no Café da Gente

“As Aventuras de Bob Lelis e a Rural do Forró: Em Busca das Cores” desperta a atenção da criançada para a cultura sergipana

Uma história em quadrinhos diferente, que traz como mote a valorização da identidade cultural do povo sergipano. “As Aventuras de Bob Lelis e a Rural do Forró: Em Busca das Cores” será lançado nesta quinta-feira, 04 de novembro, no Café da Gente, a partir das 17h. Com a obra, o já conhecido cantor, compositor e agitador cultural Bob Lelis (Iguassu Cândido) ingressa no mundo da literatura infantil. E, para o evento de lançamento, convidou Ítalo Francesco para a contação de histórias, e sua banda Pezinho de Colina com muito forró para a criançada.

O livro apresenta às crianças um universo lúdico, que tem como pano de fundo uma problemática cultural do “Reino Serigy”, e invoca personagens históricos da Cultura sergipana, como a “Rainha Clemilda”, o “Guerreiro Rogério” e o “Papagaio Das Asas Douradas”, para conduzir uma grande aventura. A Bob Lelis e à Rural do Forró é dada a missão de combater os esforços do vilão “Sr. Carcará” e seu exército de “Homens sem Face”, para apagar as cores e a identidade cultural do Reino. Para conseguir, Bob e a Rural contam com a ajuda de seus amigos, “Chiquinho do Além-Mar”, “Percílio e o Rei Falcão”, e os “Guerreiros Brincantes Parafusos” do “Reino do Lagarto”.

Segundo o autor, a história nasceu do propósito de envolver e despertar nas crianças, desde cedo, a atenção para a história e para os personagens da cultura sergipana. “Também buscamos, com essa aventura somente possível com a participação dos amigos, valorizar a amizade e a união, que tem sido a tônica do nosso projeto com a Rural do Forró, ao longo dos últimos anos”, afirma Iguassu. Para o jornalista e pesquisador Paulo Corrêa, que prefaciou o livro, a “obra tem uma importante função pedagógica na formação cultural do público infanto-juvenil. E deveria ser adotada pelas escolas municipais e estaduais, e fazer parte do acervo das bibliotecas públicas”.

Contemplado pela Lei Aldir Blanc através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), o livro tem texto e roteiro de Iguassu Cândido, projeto gráfico e quadrinização assinados por Mário Fiscina e revisão textual de João Lover. O evento de lançamento tem acesso gratuito e conta com o apoio do Instituto Banese.

Foto assessoria

Por Rebecca Melo