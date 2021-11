CRCSE: Salete percorre interior e conquista apoios para Chapa 1

Com 32 anos de atuação na área contábil, sendo 27 deles dedicados à luta pela valorização e fortalecimento da classe, a contadora estanciana Salete Barreto, candidata à presidência do Conselho Regional de Contabilidade em Sergipe (CRCSE), está percorrendo o interior do estado para apresentar as propostas da Chapa 1 e conquistar o apoio da categoria para o projeto que busca avançar na defesa dos contabilistas sergipanos.

Acompanhada de integrantes da Chapa 1, que é composta por 16 profissionais experientes e qualificados para representar a classe, Salete Barreto já visitou instituições e escritórios de contabilidade localizados nos municípios de Estância, Itabaiana, Itabaianinha, Lagarto, e Umbaúba, além de manter uma agenda constante em Aracaju.

De acordo com a candidata, os encontros possibilitaram um diálogo maior com a categoria sobre as propostas da chapa liderada por ela, que tem como pilares o registro e a fiscalização da profissão; a educação continuada; a gestão responsável e transparente; o fortalecimento das relações institucionais e a valorização da imagem profissional.

“A união é a chave para continuarmos avançando e obtendo mais benefícios para nossa classe. É por essa razão que fizemos questão de visitar os municípios e conversar com os contadores para levar as propostas da chapa. Ficamos felizes com o acolhimento da categoria, que está abraçando o nosso projeto e confia no corpo técnico capacitado que teremos à frente do CRCSE”, afirma Salete Barreto.

Esse trabalho intenso tem obtido resultados positivos para o grupo que está ampliando o número de adesões pelos lugares que passa. E o contador e delegado do CRCSE em Estância, Sandrio Ottiniel, é um dos profissionais que recepcionaram a comitiva da Chapa 1 e apostam em Salete Barreto para conduzir o Conselho. “Por ser estanciana, por ser uma excelente profissional e, principalmente, por conhecer a sua índole, estou com Salete Barreto nesta disputa”, disse.

POR ASCOM/CHAPA1