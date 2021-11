A Polícia Civil informou que registrou uma ocorrência de lesão corporal no âmbito de violência doméstica na madrugada do último domingo, 31.

O suspeito é um produtor musical, que de acordo com as informações apuradas, agrediu verbalmente e fisicamente a vítima, que é companheira dele. Ele ainda a proibiu de entrar no imóvel para pegar pertences pessoais.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

Fonte: SSP