Em parceria com a prefeitura, Feira do Livro de Itabaiana foi sucesso

Em parceria com o Governo de Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Cultura, o movimento literário “O Escritor na Livraria” realizou no último (30) e domingo (31) a primeira Feira do Livro em Itabaiana. A Feira ocorreu no Shopping Peixoto e contou com a participação de milhares de pessoas que se fizeram presentes para prestigiar o evento.

O evento contou com a exposição das obras de centenas de escritores sergipanos, apresentação de diversos artistas e grupos teatrais, desfile de Cosplay, apresentações culturais e declamação de poemas. Estiveram presentes, alunos e professores das escolas municipais Maria do Carmo Moura e Dom José Thomaz.

Para o prefeito Adailton Sousa, este é mais um evento que consolida o protagonismo da gestão para com as atividades culturais e artísticas realizadas no município, “estou bastante feliz que o nosso Governo tem se envolvido ativamente nas atividades culturais e artísticas da nossa cidade. Realizamos o nosso primeiro Festival da Canção que foi um sucesso. Recentemente, idealizamos a live do rock em parceria com a turma do Sarau do Calçadão e agora firmamos essa parceria com a Feira do Livro. Não tenham dúvidas que o município já está ansioso na espera pela nossa Bienal”, disse.

O prefeito Adailton também ressaltou a importância do evento para o comércio local, “a Feira do Livro também serviu para impulsionar o nosso comércio local. Milhares de pessoas vieram até o Shopping e isso movimentou a nossa economia. O nosso papel de gestor é fomentar e incentivar esse tipo de iniciativa que, além de nos enriquecer culturalmente, movimenta o nosso comércio local”, destacou.

A Feira do Livro foi idealizada pelo movimento literário “O Escritor na Livraria” que é liderado pelos escritores Antônio Saracura, da Academia Itabaianense de Letras, e Domingos Pascoal, da Academia Sergipana de Letras. Para Antônio Saracura, a Feira do Livro foi um sucesso e o objetivo atingido, “O nosso objetivo de congregar os nossos escritores depois dessa fase difícil que passamos com a Pandemia foi alcançado. Participaram escritores e leitores de diversos municípios e a mensagem foi unânime entre nós: não esquecermos da nossa Bienal”, ressaltou.

Saracura agradeceu a participação de todos e as parcerias do evento, “estou bastante feliz em ter visto gente de tudo que é cidade. Agradecer às escolas públicas que levaram seus alunos. Muita gente jovem participou da nossa Feira do Livro. Agradeço à Prefeitura Municipal de Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Cultura e a todos da Academia Itabaianense de Letras. Ao movimento cultural Maria Pereira e a gráfica Infographics. Agora é aguardar a nossa Bienal do Livro”, destacou.

A Bienal do livro de Itabaiana ocorreria neste ano de 2021. Porém, devido à pandemia, acontecerá somente em 2023.

Foto assessoria

Por Sergio Teles