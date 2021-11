Encontro Rosa é realizado na Onco Hematos retomando os eventos presenciais

Para encerrar as ações de Conscientização do Outubro Rosa, a Clínica Onco Hematos, que integra o Grupo AMO (Assistência Multidisciplinar em Oncologia), realizou na tarde de sexta-feira (29) o Encontro Rosa. O evento retoma os encontros presenciais realizados pela clínica, que foram suspensos desde o início da pandemia da covid-19.

Música ao vivo, ao som da cantora Renata Pessoa; aula de zumba com a professora Cau Andrade, aula de alongamento e muita diversão e conscientização sobre o tema marcaram o encontro. Ao final do evento, houve ainda apresentação de dança das pacientes da Associação de Apoio ao Adulto com Câncer de Sergipe (AAACASE).

De acordo com a psicóloga da clínica, Viviana Aragão, esse encontro faz parte do Encontro de Apoio à Vida, que era realizado pela Onco Hematos antes da pandemia. “Depois de um ano e oito meses sem nos encontrarmos presencialmente, retomamos o Encontro de Apoio à Vida através do Encontro Rosa. Algumas pacientes que iniciaram o tratamento durante a pandemia, ainda não tinham participado desse momento de vivência de grupo, que é tão enriquecedor e agrega muito ao tratamento”, disse a psicóloga, acrescentando que os encontros possibilitam o acolhimento mútuo e a partilha de experiências entre os pacientes e familiares.

“O objetivo foi findar o mês de conscientização para o combate ao câncer de mama com a realização de atividades de consciência corporal e de relaxamento, com a dança-zumba, exercícios de alongamento e muita música. É um momento de reencontro. Através das atividades vamos reestabelecer o vínculo que há com o Encontro de Apoio a Vida, os pacientes que comparecem ao grupo são diversos na sua fase de tratamento, alguns já concluíram, outras iniciaram, esse espaço vem a ser para a estimativa de viver além da doença e tratamento”, enfatizou Viviana. Ela informou ainda que a Onco Hematos vem cada vez mais buscando acolher os pacientes e a família, realizando ações para humanizar ainda mais a instituição, tornando-a ainda mais aconchegante, uma vez que os pacientes e família sinalizam a instituição como sendo a sua segunda casa.

A paciente da Onco, Tereza Cristina, que iniciou o tratamento durante a pandemia, participou pela primeira vez do Encontro e cantou uma música durante o evento. “Aqui é tudo diferente, porque antes de vim pra Onco eu não tinha um acolhimento, um atendimento multidisciplinar como encontrei aqui. Esse acolhimento de todos os profissionais me ajudou muito no tratamento. E esse momento de hoje é como a música que cantei ‘estou de volta para o meu aconchego ‘. Aqui realmente é o meu aconchego”, afirmou.

A irmã da paciente Lícia, Lécia Maria, recitou um poema de Bráulio Bessa durante o evento e citou que acompanha o tratamento da sua irmã na Onco Hematos. “Estar de volta nesse evento é um sentimento de liberdade, de acreditar que dias melhores virão. Um paciente oncológico sofre muito, e esses momentos que a Onco promove é muito lindo, aqui a gente se sente todos família. É um acolhimento muito bom. A médica de minha irmã sempre deixou que a família toda viesse e participasse sempre do tratamento da minha irmã. A Onco mostra com essas atividades que o paciente oncológico pode viver normalmente, lógico que com limitações, mas pode dançar, pular, se divertir, pode viver normal. É possível sim ter vida com câncer”, disse.

A paciente da Onco Hematos, Dona Edna, contagiou a todos com muita dança no evento. Segundo ela, essa forma de viver é que move a sua vida. “Depois dessa doença da covid-19, não só o câncer estamos tratando, então por isso que temos que acordar todos os dias e agradecer a Deus pela vida! Temos que ter alegria de viver, com amor ao próximo e a nós mesmo”, informou.

A professora de zumba, Cau Andrade, explicou que a zumba é uma dança que traz momento de descontração, relaxamento e de diversão. A aula gera um momento de interação muito importante para quem vem passando por esse momento de tratamento de saúde e para quem também já venceu a doença.

