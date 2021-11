Orquestra Jovem de SE realiza 1º Concerto no Teatro Tobias Barreto

Iniciado em 2014, o projeto social Orquestra Jovem de Sergipe (OJSE) completou em março deste ano, 07 anos de funcionamento, e pela primeira vez, realizará no próximo dia 10 de novembro, às 19h30, um concerto próprio no maior teatro de Aracaju, o Tobias Barreto. A Orquestra já se apresentou outras vezes no local, mas sempre em eventos de outros artistas.

Com participações de artistas sergipanos, a apresentação será beneficente, cuja entrada será possível com a doação de 1kg (um quilo) alimento não perecível, exceto sal. Todos os alimentos arrecadados serão entregues às famílias dos alunos do projeto, moradores dos bairros Santa Maria e 17 de Março. Winnie, Geo Sants, Lucas Campelo, Raquel Diniz, Lari Lima e Rebecca Melo, são os convidados para esta noite especial.

O maestro da Orquestra Marcio Bonifácio conta como foi a escolha das participações especiais. “O convite foi feito à artistas que de alguma maneira tinham uma relação com a Orquestra. Alguns deles inclusive já participaram de eventos ou produções conosco. Além disso, o nosso desejo era que esses convidados especiais pudessem contribuir com a divulgação do nosso projeto, e todos aceitaram prontamente”, disse o maestro.

Violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, sopros, percussão e a vozes do coral pretendem encantar a plateia com muita música de qualidade, e um repertório que passeia do erudito ao popular. Boa parte desses meninos e meninas irão pisar pela primeira vez no palco do Teatro Tobias Barreto. Alice Santos, aluna de contrabaixo, na Orquestra desde 2019, é uma dessas alunas a pisar neste palco pela primeira vez. “Estou muito ansiosa para esse Concerto. Pensar em tocar baixo pela primeira vez no Tobias Barreto, e para tantas pessoas, é emocionante. Espero que o público fique empolgado assim como estamos para esse dia especial”, disse ela.

Quem comparecer ao Teatro no dia 10, poderá também contribuir com a continuação das atividades do projeto social, realizado no Santa Maria. Será disponibilizada uma chave PIX para que a plateia possa fazer doações de qualquer valor. Todo o montante arrecado será utilizado para pagar custos de funcionamento do projeto, que conta com o apoio financeiro de parceiros para a sua execução. Doação de instrumentos ou outros tipos de doações também podem ser realizadas, para tanto, podem entrar em contato através da página no Instagram @orquestrajovemdesergipe ou do telefone (79)3218-1551.

ORQUESTRA JOVEM DE SERGIPE (OJSE)

A Orquestra Jovem de Sergipe é um projeto realizado pelo Instituto Banese e Governo de Sergipe, com o patrocínio da empresa Energisa, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo, com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de apoio do Banese e do Banese Card, e com o apoio do Instituto Marcelo Déda, da Prefeitura Municipal de Aracaju e do Instituto Rahamim.

Atendendo atualmente a 270 crianças, adolescentes e jovens, seu principal objetivo é proporcionar aos alunos, moradores dos bairros Santa Maria e 17 de Março, a iniciação e o aprimoramento musical por meio do estudo de instrumentos de corda, sopro, percussão, canto coral e musicalização, promovendo um encontro com a música clássica, e abrindo portas para a profissionalização. São oferecidas aulas de Canto Coral, Violino, Violoncelo, Viola, Contrabaixo, Percussão, Flautas, Oboé, Fagote, Clarinete, Teoria Musical e Musicalização, tanto na modalidade individual quanto em grupo, em três núcleos diferentes (Espaço Cuidar, CRAS e Instituto Rahamim).

Fonte: assessoria da Orquestra Jovem de Sergipe