Policiais do Denarc e Cope prendem mulher e apreendem cerca de 30kg de crack em Lagarto

Policiais do Departamento de Combate a Narcóticos (Denarc) e do Complexo de Operações Policiais Especiais (COPE) prenderam na tarde deste domingo (31) uma mulher com cerca de 30 kg de crack.

As informações passadas pelo delegado André David são de que a droga foi apreendida no Povoado Colônia 13, no município de Lagarto. A ação ocorreu após a denúncia da entrega de uma grande quantidade de drogas no município.

Os policiais flagraram uma mulher na porta da sua residência com entorpecentes em uma sacola. Durante a abordagem, ela confessou o tráfico e indicou onde estavam escondidas as demais drogas.

A mulher e a droga foram levadas para o Denarc para o registro da ocorrência. Quem tiver informações que possam contribuir com o trabalho da polícia deve ligar para o Disque-Denúncia pelo número 181.

Foto Polícia Civil