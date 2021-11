Produtores celebram ações do governo em prol agricultura em Sergipe

Foram entregues 25 tratores e implementos agrícolas para a agricultura familiar. Também foram autorizadas a implantação de 17 sistemas simplificados de abastecimento d’água em municípios sergipanos, aquisição de insumos para perfuração de poços, contratação de obras emergenciais na barragem de irrigação em Malhador e a reforma do prédio administrativo da Cohidro

Uma esperança a mais para o homem do campo. Foi esse o sentimento entre os agricultores presentes na sede da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro), na manhã desta sexta-feira, 29, onde o governador Belivaldo Chagas fez a entrega solene de 25 tratores e implementos agrícolas. Durante o evento organizado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), no qual estiveram presentes o secretário Zeca da Silva, o diretor-presidente da Cohidro, Paulo Sobral, e demais autoridades sergipanas, também foram assinadas Ordens de Serviço para implantação de 17 sistemas simplificados de abastecimento d’água em municípios sergipanos, aquisição de insumos para perfuração de poços, contratação de obras emergenciais na barragem de irrigação em Malhador e para a reforma do prédio administrativo da Cohidro.

Para Jorge de Oliveira, de Monte Alegre, que esteve na solenidade representando a Cooperativa de Produtores Rurais do Estado de Sergipe (Coopese), a iniciativa do governo do Estado foi muito importante. “Nós que estamos no campo necessitamos muito desses equipamentos, desses implementos, principalmente a gente, do Alto sertão, onde o período de inverno é curto. Se não tivermos de posse de equipamentos para agilizar o plantio, a gente perde o inverno e não consegue plantar no período correto, o que vai implicar numa safra ruim”, observou. De acordo com ele, os equipamentos recebidos servirão para utilização na plantação da palma e de outras culturas. “Não temos tratores e os que têm na região são utilizados mais para a plantação do milho, sendo que o pequeno produtor planta o feijão, planta abóbora. Agora, com o equipamento na mão, no momento que chover, a gente já começa a trabalhar”, comemorou.

Ranulfo Vieira dos Santos, da Associação dos Produtores Rurais de Borda da Mata, em Canhoba, também observou que os tratores e equipamentos serão muito úteis. “No nosso assentamento essas máquinas serão de grande importância para aumentarmos o volume do nosso plantio”, disse. “Para gente, que trabalha no campo e vive dele, facilita muito ter essas máquinas à disposição, fortalece a agricultura, facilita o trabalho, a mão de obra e, com isso, auxilia na melhoria da produção e no seu escoamento”, reforçou Petrônio da Silva, da Coopernordestina, de Poço Redondo.

De acordo com Reginaldo Almeida de Jesus, da Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares do Município de Divina Pastora (Coopervale), os equipamentos vão ajudar muito, principalmente na região do Jacarecica II, na produção de tubérculos, como a batata doce, inhame, e os grãos. “Fomos contemplados e agradecemos muito ao governo e ao deputado João Daniel, com a chegada dessas máquinas que vão fomentar ainda mais a produtividade desses itens”, afirmou. “Agradecemos muito pelo empenho de nosso governador e dos deputados, pela dedicação que estão tendo com a agricultura do nosso estado”, ressaltou Washington Souza, vereador do município de São Domingos.

Benefícios para a agricultura

Durante a solenidade, o governador Belivaldo Chagas autorizou investimentos e entregou equipamentos num montante de R$ 6.149.618,52. Somente na aquisição dos tratores foram investidos R$ 4 milhões para beneficiar associações de agricultores em oito municípios, inicialmente, por meio de comodato. Também foram autorizados serviços para implantação de 15 sistemas simplificados de abastecimento de água, beneficiando 880 famílias nos municípios de Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Lagarto, Riachuelo e Malhador. Aquidabã e Poço Verde também contarão com os sistemas simplificados, via recursos do projeto Dom Távora, onde serão investidos R$ 147.973,40 em benefício de 84 famílias.

Para o secretário Zeca da Silva foi um dia muito importante para a agricultura familiar de Sergipe. “O governador Belivaldo Chagas veio trazer várias ações, com a entrega de equipamentos e máquinas agrícolas que vão beneficiar aproximadamente 25 mil pessoas, autorizar a implantação de sistemas de abastecimento de água, distribuição de veículos que vão auxiliar no trabalho dos perímetros irrigados e para a perfuração de 20 poços artesianos. Enfim, um dia de muita alegria, inclusive para os servidores da Cohidro, que tanto se dedicam no trabalho diário e, agora, poderão contar a reforma do prédio administrativo, outra ação promovida pelo governo, nesse dia, com a assinatura da ordem de serviço”, elencou.

“Ninguém faz nada sozinho e o nosso governo é feito por várias mãos, por isso preciso destacar o trabalho realizado por nossos deputados na Assembleia Legislativa e da bancada federal. Quando o assunto for defender os interesses do povo sergipano, irei atrás de quem for preciso”, destacou o governador Belivaldo Chagas, agradecendo o empenho dos deputados envolvidos na implantação dos sistemas simplificados de abastecimento e na aquisição de insumos para perfuração de poço. “Vamos continuar lutando pelo desenvolvimento do estado e para dar condições aos agricultores sergipanos de se desenvolverem cada vez mais. Se o produtor ganha, a agricultura cresce e o estado também”, concluiu Belivaldo.

Foto Seagri