Programa Estadual IST/Aids orienta comunidade do Pau Ferro

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) por meio do Programa IST/ Aids realizou na tarde do último sábado, 30, uma ação educativa, na Casa de Forró Sala de Reboco, na comunidade Pau ferro, na Associação dos Forrozeiros de Sergipe. O Programa realiza há anos um trabalho intenso de orientação sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis. Desta vez, a ação contou com informações e orientações sobre a importância do uso do preservativo na relação sexual.

O gerente do Programa IST/Aids, Almir Santana, destacou com a comunidade presente, a importância do Pré-natal. Conforme o gerente é necessário melhorar o acompanhamento das gestantes. “Precisamos melhorar o pré-natal nos municípios, para diminuir o nascimento de crianças com sífilis congênita e HIV. Conversar com a comunidade é bom para deixar todos atentos sobre a melhoria do pré-natal”, disse.

Durante a ação, o médico percebeu o desconhecimento das mulheres sobre o preservativo feminino. Almir Santana salienta a importância de popularizar o insumo de proteção.

“Disponibilizamos preservativos masculinos e femininos. Algumas mulheres não conheciam o preservativo femininos. Precisamos popularizar mais esse insumo, para oferecer à mulher essa opção, não deixando que apenas o homem decida sobre a prevenção. Após a nossa apresentação, foram iniciadas apresentações dos forrozeiros mirins e depois os adultos”, finalizou.

