Shoppings RioMar e Jardins funcionam no dia 2 de novembro

Em virtude do feriado de Finados, o horário de funcionamento do RioMar Aracaju e Shopping Jardins será diferenciado na próxima terça-feira, 2 de novembro. As praças de alimentação dos dois centros de compras e os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão, Madero, Senzai, Tio Armênio, Austrália e Azougue funcionarão das 12h às 21h. As demais lojas e quiosques irão operar das 14h às 20h.

As operações de lazer, como Game Station, Balacobaco e Puppy Play, abrirão das 12h às 21h. O Cinemark irá operar normalmente com sessões a partir das 12h55. A programação completa está disponível no site cinemark.com.br.

No RioMar, o hipermercado GBarbosa abrirá das 9h às 20h e a academia Smart Fit das 9h às 15h. No Jardins, o GBarbosa irá abrir das 7h às 20h e as clínicas Oftclin e Saúde Center estarão fechadas.

Durante o feriado, as plataformas riomararacajuonline.com.br e shoppingjardinsonline.com.br irão operar de acordo com os horários de funcionamento dos shoppings. Os canais de compras atendem a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100. O prazo de entrega das refeições é de até uma hora e, para os demais produtos, o tempo estimado é de 1 dia útil.

Da assessoria

Foto: Divulgação