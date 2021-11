Escolas municipais de Aracaju retomam atividades presenciais

As 74 escolas municipais de Aracaju, coordenadas pela Secretaria Municipal da Educação (Semed), voltarão a receber, presencialmente, 100% dos alunos matriculados a partir desta quarta-feira, 3 de novembro, extinguindo, assim, o sistema de rodízio adotado desde o retorno das atividades presenciais.

apesar da convocação para o retorno 100% presencial, continua facultado aos pais e responsáveis a autorização para o retorno do aluno ou a continuidade do ensino remoto. No entanto, no caso dos alunos que optem por continuar estudando em casa, seu responsável precisará se dirigir à unidade de ensino para documentar uma justificativa que legitime tal decisão.

“Salientamos que, embora não haja o distanciamento mínimo entre as carteiras, camas empilháveis, berços e assentos do transporte escolar, segue obrigatório o uso de máscaras e o cumprimento das demais medidas de biossegurança, bem como devem ser mantidos os procedimentos a serem adotados para os casos em que haja suspeita de contágio de estudante ou profissional da educação”, explica a secretária municipal da Educação, Maria Cecília Leite.

As escolas municipais de Aracaju voltam a receber 100% de sua capacidade devido ao atual contexto da pandemia na cidade, considerando a taxa de vacinação da população, que já se aproxima de 80% com esquema vacinal completo; e a constante diminuição de novos casos e óbitos decorrentes da covid-19.

