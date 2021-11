Trânsito no entorno do cemitério São João Batista sofre alterações

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju iniciou na madrugada desta terça-feira (02), a Operação Finados.

O bloqueio na via é necessário para garantir a segurança das pessoas que vão visitar o cemitério. A orientação é que condutores busquem vias alternativas, já que parte das vias estará bloqueada.

Agentes farão também a orientação do trânsito durante o dia de Finados nos cemitérios Colina da Saudade, no bairro Jabotiana; Santa Isabel/São Benedito, no bairro Santo Antônio; e no cemitério Helena Alves Bandeira, no bairro Atalaia.