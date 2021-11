Veículo com restrição de roubo é apreendido após bater em um muro e motorista foge de local

Um veículo foi apreendido por policiais da CPTran por volta das 6 desta terça-feira (02), quando o condutor perdeu o controle da direção de um Onix e colidiu com um muro de uma loja localizada na Avenida Euclides Figueiredo.

O condutor evadiu-se do local e a CPTran foi acionada e ao chegar no local, constatou que o veículo tinha restrição de roubo e furto e havia um simulacro de arma de fogo dentro do veículo. Não houve vítimas.

Uma guarnição do 8 BPM que esteve no local, registrou o fato e conduziu o veículo para a plantonista para as providências cabíveis, bem como para a devolução do veículo ao verdadeiro proprietário.

Com informações e foto da CPTran