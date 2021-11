Weldo Mariano mantém total apoio ao maior investimento da história de Canindé

A empresa Poço da Areia Energia obteve no último dia 21, a licença ambiental para instalação de usina solar fotovoltaica (UFV- Poço da Areia) que entrará em fase de implantação no início de 2022, no município de Canindé do São Francisco, alto sertão sergipano. O empreendimento será o segundo maior parque de geração de energia fotovoltaica do mundo, ficando atrás apenas do Tengger Desert Solar Park, na China.

A instalação da placa foi motivo de alegria e esperança para empresários, gestores e, em especial, para o prefeito Weldo Mariano (PT), que desde vereador vem acompanhando esse projeto para o município. “Agradeço o empenho de todos envolvidos nesta iniciativa, em especial aos que fazem parte da Poço da Areia Energia, cuja visão empreendedora mudará a história do nosso município. A gestão municipal continuará sendo parceira deste grandioso projeto”, afirma o prefeito de Canindé de São Francisco.

Com uma área total de 245,2736 hectares e capacidade instalada de 100 MW, o empreendimento deve gerar 800 empregos já na primeira fase de execução do projeto. Prevista para iniciar em março, essa etapa inicial da obra representa 10% do total de área da usina, e contará com investimentos na ordem de R$ 450 milhões. A estimativa é de que, ao todo, a usina invista em toda a sua construção, em torno de R$ 5 bilhões.

“Não só Canindé, mas todo o Brasil, ainda enfrenta as consequências da pandemia na economia. Empregos foram perdidos, empresas e indústrias fechadas. Agora, temos a esperança de alcançar dias melhores, já começando com a geração de 800 empregos em nosso município. A prefeitura continuará sendo parceira desse projeto porque acredita e defende que com a parceria entre setor público e privado, é que poderemos alcançar dias melhores para o nosso povo”, frisou Weldo.

ASCOM