40 pessoas foram flagradas na operação Lei Seca em 12 acidentes e 10 pessoas feridas no feriado

A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTRAN) atuou neste feriado do Dia de Finados nos corredores de trânsito da capital visando aumentar a ostensividade da Polícia Militar, bem como fiscalizar as infrações e crimes de trânsito.

Neste período, foram empregados 30 PMs por dia e 08 viaturas ativadas para o policiamento de trânsito e 40 pessoas também foram flagradas na operação Lei Seca.

12 acidentes foram registrados, com 10 pessoas feridas e uma morte que ocorreu na noite da sexta- feira , na avenida Santos Dumont (conhecida como a passarela do caranguejo) onde a vítima foi atropelada e morreu no local

Na lei seca, 40 pessoas foram autuadas e uma foi conduzida a delegacia( no teste do etilometro, o condutor testou 0.55 mg/ l de álcool expelido no ar, onde a partir de 0.34 mg/ l , ele já deve ser levado a delegacia).

Ainda sim, houve a apreensão de uma pistola .380 mm na operação lei seca na terça, onde um motociclista, ao fugir da blitz pela contramão, abandonou a arma com 15 munições.

A CPTran está a disposição 24 horas por dia e sete dias por semana através do 190.

Com informações e foto da CPTran