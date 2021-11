Aplicações do Banco do Nordeste superam R$ 34,2 bilhões até outubro

As aplicações globais do Banco do Nordeste alcançaram, até outubro de 2021, o valor total de R$ 34,2 bilhões, correspondentes a 4,1 milhões de operações. Do recurso investido na área de atuação do BNB, que abrange os nove estados da Região e o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, R$ 21,2 bilhões são oriundos do principal funding da Instituição, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), por meio do qual foram contratadas 556,6 mil operações.

Os números representam crescimento em comparação ao mesmo período do ano passado, em 3,8% em aplicações globais (R$ 33 bilhões em 2020), e 5,5% de contratações com recursos do FNE (R$ 20,1 bilhões em 2020).

Segundo o presidente do BNB, Anderson Possa, a instituição superou ainda a meta de janeiro a outubro de 2021 em contratações com recursos do FNE. “Esse resultado reflete a excelência do trabalho das equipes do BNB no dia a dia. É fruto da contribuição e dedicação de cada funcionário em prol do desenvolvimento econômico e social da região”.

Das operações realizadas com recursos do FNE, 65,6% foram contratadas com empreendimentos localizados em zonas do Semiárido, região estratégica na programação desse funding. Trata-se do investimento de R$ 13,9 bilhões, que dinamizaram a economia de localidades economicamente menos favorecidas, promovendo a integração competitiva desses municípios à base produtiva regional. Foram contratadas 416 mil operações nessa área, equivalentes a 74,8% do total contratado em todos os estados atendidos pelo Banco no período.

Os investimentos beneficiaram os diversos setores da economia regional, com destaque para o segmento rural, Agricultura e Pecuária, com R$ 7,4 bilhões aplicados nestes 10 meses do ano (35,1% do valor total aplicado), equivalentes a 528,9 mil operações. O segmento de Comércio e Serviços contratou R$ 4,1 bilhões (19,5% do valor total aplicado), em 19,1 mil operações; o Industrial, R$ 1,6 bilhão (7,5%), correspondentes a 3,1 mil contratos; Turismo, R$ 296,4 milhões (1,4%), para 732 operações; e a Agroindústria, R$ 259,5 milhões (1,2%) aplicados em 319 empreendimentos. Na Infraestrutura, as aplicações somaram R$ 7,3 bilhões (34,5%).

Desempenho em Sergipe

Em Sergipe, o Banco do Nordeste investiu R$ 867,4 milhões por meio do FNE, de janeiro a outubro de 2021, correspondendo ao total de 22,7 mil operações.

