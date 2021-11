Aracaju Moto Fest será realizado de 12 a 15 de novembro

Após dois anos, o Aracaju Moto Fest está de volta! De 12 a 15 de novembro na Orla da Atalaia e seguindo todas as normas sanitárias do período, acontece a 19ª edição de um dos maiores encontros de motociclistas do nordeste. Serão quatro dias com estandes de motoclubes, lojistas, expositores, concessionárias, patrocinadores, food trucks e as tradicionais atrações musicais que embalam as noites do evento. A entrada será a doação de 1 kg de alimento não perecível e o evento inicia a partir das 18 horas em todos os dias.

O tradicional evento “Aracaju Moto Fest” está no calendário sergipano há duas décadas e este ano comemora a marca de 20 anos reunindo os amantes praticantes do motociclismo e o público apaixonado por motos que pode conferir de perto belos exemplares do que há de melhor no mundo das duas rodas. Um evento de entretenimento para toda a família que movimenta a economia e o turismo sergipano.

“Após um ano sem o nosso grande evento devido a pandemia, estamos podendo retornar agora com grande parte da população vacinada e seguindo todos os protocolos em vigor no período. Com certeza será um belo evento para marcar esses 20 anos de história do Aracaju Moto Fest. Um evento que incentiva e fomenta o mercado do motociclismo no estado e traz turistas de todo o país para Aracaju”, destaca Renan Tavares,um dos organizadores do Moto Fest.

Por Felipe Martins