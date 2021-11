Aracajuanos são beneficiados com emissão gratuita de RG

A Prefeitura de Aracaju, pensando na comodidade da população, celebrou parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE) e passou a emitir cédulas de identidade na sede da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) e nas unidades do órgão nos bairros Santos Dumont e Santa Maria.

O serviço é ofertado via agendamento prévio, de forma a evitar aglomerações e o consequente risco de propagação do coronavírus. A emissão dos documentos é destinada somente aos cidadãos incluídos no Cadastro Único, e é realizada sem custos.

Para Ericka Meneses, 19 anos, moradora do Santos Dumont, poder solicitar a segunda via do seu RG, gratuitamente e perto de casa “é uma maravilha”. “É muito importante, facilita nossa vida bastante, com certeza. Foi fácil agendar. Consegui pelo Instagram da Prefeitura. Quando cheguei foi rapidinho, um ótimo atendimento, todo mundo de máscara. Achei bem seguro”, conta.

O estudante Leonardo Cruz, 17 anos, morador do Santa Maria, também elogiou a agilidade no atendimento no bairro onde mora. “Eu perdi minha identidade no ônibus e precisava de outra para tirar a carteira de trabalho. Minha irmã viu na internet que aqui estava fazendo, agendou e bem rápido chegou a minha vez, bem prático”, diz.

Por ser documento necessário para emissão de outros documentos, a falta do RG pode causar transtornos, portanto disponibilizá-lo às pessoas inscritas no CadÚnica funciona como uma ação de justiça social.

“Eu gostei do atendimento aqui [no Santa Maria], ligeiro, sem confusão. E é muito importante que seja gratuito, porque muita gente não tem condições de pagar, mesmo sendo um documento importante”, ressalta a doméstica Vera Lúcia Santos, 37 anos.

Por conta da crise econômica ocasionada pela pandemia, a iniciativa da Prefeitura de Aracaju ganha ainda mais relevância, como explica Maria Cristina Oliveira, 54 anos, que

acompanhou o sobrinho Victor Santos, 19 anos, também na unidade do Santa Maria, para solicitar a segunda via do seu RG.

“É ótimo que estejam atendendo aqui na comunidade e sem cobrar. Chegou no momento certo, porque tem muita gente passando necessidade e não tem como pagar 20 reais para tirar um documento. Espero que a Prefeitura continue com esse bom trabalho aqui”, disse Maria.

Foto Sérgio Silva