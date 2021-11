Campanha antirrábica vacina mais de 13 mil animais no primeiro dia dos postos fixos

No sábado, 30, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciou a etapa de postos fixos da Campanha de Vacinação Antirrábica e vacinou, no dia, 13.112 cães e gatos.

O trabalho, realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ/SMS), tem como meta vacinar 80% dos animais, o que corresponde a 45.661 animais do total de 57.076 animais, sendo 43.905 cães e 13.171 gatos.

De acordo com a gerente do CCZ, Marina Sena, a vacinação aconteceu na 1ª e 2ª regiões, contemplando os bairros: Farolândia, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Aruana, Robalo, Areia Branca, Mosqueiro, 17 de Março, Santa Maria e São Conrado.

“Foram disponibilizados, no sábado, 36 postos fixos. Para atingir a meta, a estratégia da SMS foi dividir a campanha em pontos volantes, fixos e Drive Tudo Pet. Na primeira etapa, com os postos volantes, vacinamos 5.929 animais, sendo 3.727 cães e 2.202 gatos nas áreas de expansão. Já no dia 25, iniciamos a novidade deste ano é o ponto fixo do Drive Tudo Pet, onde já foram vacinados na primeira semana 1.396 animais, sendo 942 cães e 454 gatos. E no primeiro dia de Postos Fixos, vacinamos 13.297 animais, sendo 8.548 cães e 4.749 gatos”, explica.

Acesso ao serviço

Para ter acesso ao serviços, os tutores devem apresentar o cartão de vacina do animal, se tiver. Podem ser vacinados na campanha caninos e felinos com idades a partir de três meses de vida.

Drive Tudo Pet

Nesta quarta-feira, 3, a equipe retornou com a vacinação no ponto que foi montado no Parque de Exposições João Cleophas, localizado na rua Alagoas, 1600, bairro José Conrado de Araújo. O Drive Tudo Pet funciona em dias úteis, de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h, até o dia 12 de novembro.

“O acesso ao Drive pode ser de carro, moto, bicicleta ou a pé. O intuito do ponto é agilizar e manter a organização da Campanha. Os pets são imunizados sem descer do veículo automotor, ou ainda a pé, com o seu tutor. Animais mais agressivos devem usar focinheiras, para evitar acidentes, e coleiras para evitar fugas”, enfatiza Marina.

Próxima etapa dos pontos fixos

Os pontos fixos seguirão abertos nos dias 6 e 13 de novembro. No dia 6, a ação ocorre nos bairros Inácio Barbosa, Grageru, Luzia, Jabotiana, Siqueira Campos, Ponto Novo, América, Getúlio Vargas, Suissa, Pereira Lobo, Cirurgia, Santo Antônio e Industrial.

Já no dia 13, a ação contemplará os bairros Dom Luciano, Soledade, Lamarão, Japãozinho, Coqueiral, Porto Dantas, Cidade Nova, 18 do Forte, Palestina, José Conrado de Araújo, Santos Dumont, São Carlos, Olaria, Jardim Centenário e Bugio.

“É importante ressaltar que quem não conseguir trazer o animal de estimação para tomar a vacina antirrábica, o CCZ disponibiliza doses durante todos os dias úteis do ano. A unidade fica situada na Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1081, no bairro Capucho, vizinho à sede do Ibama”, reforça a gerente.

