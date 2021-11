Comissão da Mesa de Negociação se reúne com Sindicatos da Fundação Renascer

A Mesa de Negociação Permanente no âmbito da Administração Pública Estadual se reuniu na manhã desta quarta-feira (3) com representantes do Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado de Sergipe e do Sindicato dos Agentes de Segurança e Medidas Socioeducativas para discutir as demandas das categorias. A reunião foi coordenada pelo secretário de Estado da Administração (Sead), Dernival Neto.

Na reunião, o diretor do sindicato dos Assistentes Sociais, Anselmo Menezes, reivindicou o andamento do projeto de mudança do regime jurídico dos empregados públicos da Fundação Renascer. Revelou que atualmente os funcionários são celetistas e, com a mudança, passariam a ser estatutários.

Enfatizou Anselmo que o processo já está bastante avançado e que é preciso apenas alterações nos dados para que o projeto possa ir à votação ainda este ano na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Já o presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Socioeducativos, Clichardson Hipólito, também abordou a mudança do regime jurídico e reivindicou concurso público para as carreiras da Fundação Renascer. Enfatizou que o concurso foi autorizado pelos órgãos financeiros do estado e que é preciso apenas que o projeto seja encaminhado para aprovação da Assembleia Legislativa.

Informou que o concurso público seria para 200 vagas de agentes socioeducativos e 25 vagas para orientadores sociais, distribuídos nas carreiras de pedagogo, psicólogo e assistente social. “Com isso, todos são beneficiados”, frisou.

Ao final da reunião, os dois dirigentes sindicais disseram que saíram animados com o resultado das conversas.

O secretário Dernival Neto afirmou que a Sead vai agilizar o levantamento do impacto na folha de pessoal e encaminhar para o governador Belivaldo Chagas (PSD), para análise e deliberação.

Participou da reunião a superintendente Geral de Recursos Humanos da Sead, Natália Maciel Lessa.

Mesa de Negociação

Desde que foi reativada a Mesa de Negociação Permanente no âmbito da Administração Pública Estadual por determinação do governador Belivaldo Chagas, já foram ouvidos os representantes do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Sintrase); Sindicato dos Policiais Penais de Sergipe (SINDPPEN); Sindicato do Fisco do Estado de Sergipe (SINDIFISCO) e do Movimento Polícia Unida.

A Mesa de Negociação Permanente ouvirá os 16 sindicatos das categorias de servidores da administração estadual. Após ouvir todos os sindicatos e ter um estudo, marcará uma nova rodada de negociação.

Foto assessoria

Ascom/Sead