Defesa Civil de Aracaju emite alerta de chuva moderada e ventos fortes nas próximas 48h

Com base nos avisos divulgados na manhã desta quarta-feira (03), pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a Defesa Civil, que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania da Prefeitura de Aracaju, emite alerta sobre possibilidade de chuva e ventos fortes para as próximas 48h, na capital. A mensagem foi encaminhada à população através do Serviço SMS 40199.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, destaca que o trabalho preventivo e de monitoramento dos possíveis impactos da chuva ocorre de forma integrada com os demais órgãos da gestão municipal.

“Diante do alerta, reforçamos as ações de monitoramento, com ênfase nas áreas de risco. Os órgãos da Prefeitura de Aracaju atuam de maneira coordenada, com as medidas preventivas que são executadas sistematicamente para a redução de impactos e transtorno à população”, salienta o secretário.

Para situações emergenciais, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do número 199. O serviço funciona 24h, todos os dias da semana e deve ser acionado caso sejam observadas situações de anormalidade ou risco, que possam ser provocadas pela chuva.

“Nossas equipes atuam em sistema de plantão, ininterruptamente, para atender a população. Diante do chamado através do serviço 199, nossas equipes irão ao local indicado para realizar a avaliação de risco e adotar as providências que forem necessárias”, explicou Luís Fernando.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, a chuva ocorre em ocasião do período de transição entre estações. “Novembro se caracteriza por chuvas fortes, rápidas e passageiras. É o período de transição entre o inverso e o verão”, esclareceu.

SMS 40199

Com mais de 51 mil números cadastrados, o serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre indicativo de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que demandem maior atenção.

Para realizar o cadastro, é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.