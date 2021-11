Deputada diz que Mandado de Segurança exigirá instalação CPI

A deputada Kitty Lima (Cidadania) subiu à tribuna, nesta quarta-feira, 03, para informar que irá protocolar um mandado de segurança para que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as ações durante a pandemia causada pelo novo coronavírus seja instaurada. Ela explicou que a busca pela Justiça é necessária para que o direito seja garantido.

“Para que o direito de minoria seja preservado, para que o nosso entendimento que não pode retirar assinatura depois de protocolado seja preservado, para que se pacifique qualquer questionamento sobre a CPI protocolada nesta Casa. A gente sabe que divergir é natural e quando é necessário é preciso buscar a Justiça para que as coisas aconteçam da forma como a população espera”, afirmou.

No dia 14 de outubro, o deputado Georgeo Passos (Cidadania) anunciou que já contava com oito assinaturas necessárias para realizar o protocolo de requerimento para instalação da CPI. O deputado Zezinho Guimarães (MDB) retirou a sua assinatura no mesmo dia.

Kitty Lima afirmou que o pedido de investigação dos gastos feitos foi da população sergipana. Ela disse que é para que os sergipanos sejam atendidos que o mandado de segurança será protocolado.

“A gente precisa saber onde foi parar o dinheiro dos respiradores que nunca chegaram, a questão do hospital de campanha, dos gastos da Covid, tudo isso ainda está obscuro, ainda não tem a transparência necessária”, concluiu a deputada.

As declarações ocorreram durante o pequeno expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Joel Luiz

Por Wênia Bandeira