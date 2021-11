Diretora de Marketing do Confiança vence prêmio de destaque do ano na Confut Nordeste

A diretora de Marketing do Confiança, Carolina Mazoro, recebeu na última semana o prêmio de Destaque do Ano na categoria de Marketing do Confut Nordeste, a maior conferência de negócios da indústria do futebol do país. A premiação aconteceu em Maceió-AL e na final a diretora azulina concorreu com os profissionais de marketing das equipes do Ceará e do Fortaleza, ambos disputam a primeira divisão do campeonato brasileiro.

“Ser uma finalista deste prêmio da Confut foi uma surpresa muito grande porque eu estava ali concorrendo com dois grandes nomes do marketing esportivo e que já ganharam vários prêmios e possuem grandes cases de sucesso. Essa vitória como profissional de marketing do ano no Nordeste foi muito bom e isto nos impulsiona mais e faz querer correr mais atrás dos objetivos e nos mostra o quanto nosso trabalho está sendo visto, não só o meu mas o de toda a minha equipe”, destacou Carol.

Carolina Mazoro é maranhense e chegou ao Confiança no final de 2019. Antes de vir para o time sergipano, ela trabalhou como diretora de marketing do Sampaio Corrêa, que conquistou a Copa do Nordeste em 2018. No Dragão, Carol foi chamada para gerir o marketing do clube após o acesso para a Série B do Brasileirão.

“O futebol me proporciona grandes experiências e muitos aprendizados e ser mulher dentro do futebol é um desafio e tanto. Todo dia é algo novo que você aprende e que as pessoas começam a te enxergar. Eu amo o Confiança e amo Aracaju. Não é só um CNPJ que eu trabalho, mas um clube que eu fiquei apaixonada e faz você lutar e não desistir por ele até o fim”, ressalta Mazoro.

Foto assessoria

Por Felipe Martins