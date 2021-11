Empresa sergipana cria um produto para a saúde feminina com suporte do Governo

Focado na promoção de saúde e bem-estar das mulheres, o Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (Fapitec), vem apoiando um projeto que pretende impactar o mercado farmacêutico sergipano. Trata-se da Care Farmacêutica, empresa contemplada na primeira edição do Programa Centelha, que atua na produção de um gel termorreversível para o tratamento da candidíase.

Pensando na incidência de casos de candidíase vulvovaginal e nos problemas relacionados aos tratamentos atualmente disponíveis, a equipe deu início ao projeto. “Propomos um produto que promova o cuidado à saúde da mulher a partir da elaboração de um gel com propriedades inovadoras, que sustente a liberação do fármaco e aumente o tempo de residência da formulação em contato com a mucosa. Nosso produto vai fomentar uma demanda mercadológica já existente, utilizando-se de um método mais eficaz”, afirma Jeferson Silva, coordenador do projeto.

A equipe é composta pela farmacêutica e mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) Daiane Franco; pela farmacêutica do Hospital Universitário de Sergipe e doutoranda em Ciências Farmacêuticas pela UFS, Daniela Oliveira; além do coordenador Jeferson Silva, que é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (UFS). O analista de Marketing Gilvan Santana e o farmacêutico e sócio da Fórmula Exata Manipulação e Cosméticos, Aldino Nascimento, são parceiros do projeto.

Atualmente, o produto encontra-se em etapa de ensaio pré-clínico. Nesta fase, o gel está sendo analisado para confirmação de seus efeitos farmacológicos, para posteriormente passar às etapas de inserção e comercialização no mercado.

Aplicabilidade

O gel oferece a possibilidade de administrar fármacos até então utilizados apenas por via oral diretamente no local dos sintomas, atuando na melhoria da sua absorção. Para que o princípio ativo permaneça por mais tempo em contato com a região da mucosa vaginal, o produto inclui polímeros associados, para facilitar sua aplicação e dosagem. A malha polimérica formada evita o extravasamento do produto e desconforto à mulher, além de reduzir o número de aplicações, favorecendo maior adesão ao tratamento.

Sobre o Centelha

O Programa visa estimular o empreendedorismo inovador para o desenvolvimento de bens e serviços, a partir da transformação de ideias em empreendimentos que incorporem novas tecnologias a setores estratégicos no estado. Mais de 20 empresas foram contempladas na primeira edição do edital, que teve destinado R$1,2 milhão em incentivos. O mesmo montante será reservado à segunda edição do programa, já em vias de lançamento. O edital conta com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT/FINEP) e contrapartida do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNTEC).

Foto assessoria