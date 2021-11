Estado de Sergipe passa a usar spray nasal para depressão 

Considerada a maior novidade médica desde os primeiros antidepressivos, o Spravato é o primeiro spray nasal para depressão que chega em Sergipe através da Equilíbrio Clínica Dia, Urgência Mental e Assistência Integrada 24h. O cloridato de escetamina é indicado para o tratamento de adultos com depressão resistente, ou seja, pessoas que não responderam às terapias anteriores, ou que tenham comportamento ou ideação suicida.

O spray nasal tem ação no cérebro mais rápida que a de qualquer medicação no mercado. “Esse é um fator fundamental para pacientes com intenções suicidas. A droga começa a fazer efeito em poucas horas. Os antidepressivos comuns mostram seus primeiros resultados depois de cerca de um mês de tratamento”, afirma Dr. Alexandre Agacir, psiquiatra e diretor técnico da Equilíbrio Clínica Dia, Urgência Mental e Assistência Integrada 24h.

Os resultados de dois estudos clínicos de fase 3 mostraram que a escetamina em conjunto com a terapia padrão reduziu os sintomas depressivos em até 24 horas após a primeira dose. Depois de um mês de tratamento, 70% dos pacientes apresentaram melhora nos sintomas mais graves.

Para Kelly Coutinho, sócia-administradora da instituição, a conquista significa um grande avanço para Sergipe. “A Equilíbrio Clínica Dia, Urgência Mental e Assistência Integrada 24h, é a primeira Instituição com o medicamento disponível para uso dos pacientes conforme indicação médica. Mais uma vez somos pioneiros e estamos colaborando para a evolução do atendimento psiquiátrico no nosso estado”, finaliza.

Os interessados em saber mais sobre o assunto podem ligar para (79) 99861-7781 ou (79) 3024-5218.

Por: Jornalista Rodrigo Alves.