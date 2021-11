Hospital Primavera segue com obras de reforma e ampliação

A direção do Hospital Primavera, juntamente com engenheiros e colaboradores, receberam a visita do comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, coronel Alexandre José Alves Silva, além de 11 analistas da instituição para um café da manhã e visita à obra de ampliação do hospital quando, na oportunidade, foi apresentado o sistema de proteção passiva da estrutura metálica, atendendo às mais rigorosas normas de combate e proteção a incêndio.

O evento aconteceu no último dia 21 de outubro. Participaram também consultores, projetistas e representantes das construtoras Celi e Stanza e do Banco do Nordeste.

Com a conclusão desta ampliação prevista para meados do próximo ano, o Hospital Primavera passará a ter um aumento substancial de sua área total construída, aumentando de forma considerável sua capacidade operacional de atendimento a pacientes.

Segundo o engenheiro da Rede Primavera, Emerson Gentil, o material utilizado na proteção passiva é importado dos Estados Unidos e garante um tempo de resistência ao fogo de 120 minutos, ou seja, o material aplicado garante que não haja falência da estrutura metálica antes desse intervalo de tempo, garantindo que médicos, pacientes e todas as demais equipes evacuem do prédio com segurança. “Vivemos aqui na Rede Primavera em uma busca contínua por novas tecnologias e sistemas de Engenharia que nos garantam alta performance construtiva. Prezamos também pelo rigoroso atendimento às exigências normativas dos órgãos fiscalizadores, a exemplo do Corpo de Bombeiros de Sergipe que, gentilmente aceitando nosso convite, nos honrou com sua presença, concluiu.

Ainda sobre a visita, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), coronel Alexandre José, assim se pronunciou : “No último dia 21 de outubro fui acompanhado de militares da área de análise de projetos e vistoria para fazer uma visita técnica à obra de ampliação do Hospital Primavera. Nós entendemos que foi uma visita bastante enriquecedora para conhecer essa tecnologia que é amplamente utilizada nos Estados Unidos e que está sendo aplicada aqui em Sergipe através desta obra”, finalizou.