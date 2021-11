Maternidade Nossa Senhora de Lourdes apresenta resultados positivos do Método Canguru

O Método Canguru é um modelo de assistência humanizada que há alguns anos vem possibilitando uma melhor qualidade de vida para os prematuros e suas famílias. Esse modelo, utilizado na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes é composto por três etapas e todas tem uma importância enorme para gerar os melhores resultados para os pacientes.

“A integração do processo assistencial faz toda diferença. O método canguru nos dá a possibilidade, através de articulação com a atenção primária (que faz o acompanhamento da gestante de risco), de traçar estratégias para o acolhimento dessas famílias na unidade hospitalar, tentando minimizar os danos que são causados pela quebra do vínculo quando o RN necessita ser internado na unidade neonatal”, disse a coordenadora estadual do método canguru e enfermeira especialista em UTI neonatal e pediátrica, Amanda Kelle Freitas Barreto.

Canguru gigante

Kelle explicou que, a partir do momento que a criança volta para casa, é preciso devolvê-los com o mínimo de danos possíveis para a família e para a sociedade. “A MNSL, dentro desse contexto, tem enorme importância em âmbito nacional. Por ser o maior Canguru do Brasil em número de leitos, possuindo 27 leitos cadastrados no Ministério da Saúde e está entre os 27 centros de referência estadual”, observou a coordenadora.

O Método Canguru reduz o tempo de separação entre mãe, pai e filho, facilita o vínculo afetivo, possibilita maior competência e confiança dos pais no cuidado do seu filho inclusive após alta hospitalar, estimula o aleitamento materno permitindo maior frequência, precocidade e duração, possibilita ao recém nascido adequado controle térmico, contribui para redução do risco de infecção hospitalar, reduz o estresse e a dor, propícia melhor relacionamento da família com a equipe de saúde, favorece ao recém nascido uma estimulação sensorial protetora em relação ao seu desenvolvimento integral e melhora a qualidade do desenvolvimento neuropsicomotor.

Há em todo o Estado de Sergipe, 80 tutores do Método Canguru, atuando em diferentes níveis de atenção, o que fortalece a sua trajetória.

Capacitações

“Para 2022, pretendemos capacitar ainda mais profissionais, com o curso de tutores que deverá ocorrer a partir de março e também de sensibilização, que pela proposta do Ministério da Saúde deverá ser ainda mais abrangente, contemplando pessoas de todas as classes profissionais do serviço de saúde. Além de termos a perspectiva de conseguir ampliar as articulações possíveis para promover o cuidado progressivo cada vez mais seguro”, atentou a especialista em UTI.

