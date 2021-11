Por Adiberto de Souza *

Conversas de bastidores e postagens na internet permitem pressentir que o barco governista está fazendo água. Ainda pequenas, as aberturas acidentais no casco da embarcação surgiram com o reboliço dos passageiros depois da condenação de André Moura (PSC) pelo Supremo Tribunal Federal, tornando-o inelegível por cinco anos. Recém chegado no escaler, o fidalgo era tido como favorito na disputa para o Senado. De olho na vaga da chapa majoritária, alguns governistas acenderam o fogo amigo que, se não for apagado a tempo, pode causar sérias avarias na canoa. Nos bastidores, o governador Belivaldo Chagas (PSD) tem tentado conter a agitada tripulação, mas há quem garanta que, apesar da experiência do timoneiro, alguns tripulantes mais afoitos pularão n’água e nadarão até a canoa remada pelo senador Rogério Carvalho (PT), pré-candidato a governador. Portanto, antes de pensarem em terra firme na margem oposta, os governistas devem ter sempre em mente o que diz a marchinha carnavalesca da saudosa Emilinha Borba: “Se a canoa não virar/ Olê olê olê olá/ Eu chego lá”. Marminino!

Pão e água

Os milhões de beneficiados pelo Bolsa Família estão apreensivos com o fim do programa de transferência de renda. A ideia do governo Bolsonaro é substitui-lo por outro, batizado de Auxilio Brasil e que ainda depende da aprovação de uma PEC pelo Congresso. Segundo o IBGE, um em cada três domicílios do Nordeste recebe recursos do Bolsa Família. São 29,3% dos 18,3 milhões de domicílios existentes na região. Reportagem do Valor Econômico revela que pouco mais de 90% daqueles que recebem Bolsa Família estão entre os 30% com os menores rendimentos do país. Só Jesus na causa!

Crime ecológico

Quando será que os órgãos ambientais vão adotar providências duras contra quem polui o Rio do Sal, em Nossa Senhora do Socorro? Não é incomum peixes morrerem sufocados pela grande quantidade de produtos químicos lançados naquele corpo d’água. Quando a mortandade acontece se anunciam providências, mas a situação continua do mesmo jeito. Será que os poluidores são tão poderosos que impedem o poder público de adotar ações firmes contra eles? Misericórdia!

Abaixo a racismo

A possibilidade de um adolescente negro ser vítima de homicídio é 3,7 vezes maior do que a de um branco. É o que revela estudo sobre racismo no Brasil divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O trabalho mostra que existe racismo institucional no país, expresso principalmente nas ações da polícia. O estudo revela que a cada ano 60 mil pessoas são assassinadas no Brasil, sendo que a cada três vítimas, duas são negras. Home vôte!

Volta pra casa

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) reassume o cargo nesta quarta-feira, após 10 dias ausente do país para participar da Expo 2020, em Dubai. Como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, o pedetista proferiu uma palestra sobre saúde e tecnologia e participou da 5ª Conferência Global sobre Tecnologia e Inovação Sustentáveis. Nos 10 dias em que esteve no exterior, Edvaldo foi substituído pela vice-prefeita Katarina Feitoza (PSD). Ah, bom!

Dia da Mulher Negra

A Câmara de Aracaju vota hoje, o Projeto de Lei que inclui no Calendário Oficial da cidade o Dia da Mulher Negra – Rejane Maria Pureza do Rosário. A data deve ser comemorada anualmente em 25 de julho. De autoria da vereadora Linda Brasil (Psol), a propositura visa homenagear uma das idealizadoras do Grupo Abaô de Capoeira, responsável por inúmeras ações de cunho educativo e de enfrentamento ao racismo. Rejane também era defensora da educação, tendo idealizado o projeto Ponto de Cultura Batuque de Angola, localizado no bairro Industrial. Supimpa!

De olho em 2022

As eleições de 2022 serão discutidas pelos petistas sergipanos em reunião marcada para amanhã, em Aracaju. O PT convidou para o bate papo seus fundadores, os ex-dirigentes e militantes, principalmente aqueles que atuaram nas décadas de 1980, 90 e nos primeiros anos deste século. Caberá ao pré-candidato a governador Rogério Carvalho fazer a avaliação final do encontro. Durante o evento, o distinto também reafirmará sua disponibilidade de disputar o governo de Sergipe. Esta informação é do blog Primeira Mão.

Água rio abaixo

A Chesf aumentou a vazão do Rio São Francisco de 800m³/s para 1.000m³/s. A Companhia informou que essa vazão deve permanecer até uma nova orientação do Operador Nacional do Sistema e da Agência Nacional de Águas. A estatal também alerta as pessoas para se afastarem na calha principal do “Velho Chico”, evitando assim serem atingidas pelas águas. Quem avisa, amigo é!

Violência condenada

E o deputado estadual Iran Barbosa (PT) divulgou nota condenando “a ação desmedida e inaceitável praticada por alguns policiais militares contra jovens que participavam de atividades no espaço cultural sob a Ponte Aracaju-Barra”. Segundo o petista, um vídeo mostra os PMs acuando e ameaçando os jovens, a maioria negros. “Em determinado momento, um rapaz é jogado ao chão de forma violenta e uma outra pessoa, ao tentar ajudá-lo, recebe um chute na barriga e, na sequência, uma cotovelada brutal no rosto”. Desconjuro!

Reajuste criticado

A bancada do Cidadania na Assembleia votará contra o Projeto de Lei do Tribunal de Justiça aumentando as custas processais. Segundo o deputado cidadanista Georgeo Passos, tem taxas que terão 100% de aumento. Cruzes! “Vamos votar contra esse absurdo”, sentencia Passos. A deputada Kitty Lima também acha inaceitável o aumento das custas processuais justamente “quando estamos vivendo a pior crise econômica dos últimos tempos. É inaceitável”, protesta. Apesar da reação oposicionista, é quase certo que o projeto do TJ seja aprovado pelo Legislativo. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 26 de junho de 1897.

* É editor do Portal Destaquenotícias