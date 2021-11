Papai Noel chega próximo sábado ao Shopping Prêmio trazendo novidades

Próximo sábado (6), a partir das 17h, o clima de Natal tomará conta do Shopping Prêmio e todo o seu entorno com o início do “Natal Shopping Prêmio 10 Anos Com Você”, em parceria com o Banese Card.

Para marcar o lançamento, o velhinho mais simpático e aguardado da época sairá do centro de compras acompanhado de seus ajudantes rumo a um passeio pelas ruas e avenidas de Nossa Senhora do Socorro, levando um pouco da magia e encantamento do Natal para todos.

Em um ano tão simbólico, a “caravana de Natal Shopping Prêmio” pretende levar o Papai Noel e toda a emoção e alegria proporcionados pelo clima natalino ao máximo de pessoas.

Além da passeata pelas ruas e avenidas, este ano, o Natal Shopping Prêmio trará outra novidade. Junto com o Banese Card, o shopping faz um resgate das origens do Natal e o Papai Noel estará vestido de verde. Isso porque de acordo com alguns estudiosos do tema, até o final do século XIX, o traje tradicional desse personagem tão popular era verde. Assim, com um traje todo especial, o bom velhinho dará boas-vindas à época do ano considerada por muitos como a mais emocionante e bonita.

No ano em que o Shopping Prêmio celebrou 10 anos, o resgate de tradições pretende destacar o quanto é importante preservar, valorizar e celebrar nossas raízes e marcar na memória dos presentes a importância de valores como fé, esperança e união.

Depois do passeio, às 19h, Papai Noel e ajudantes retornarão ao Shopping Prêmio para recepcionar a todos, tirar fotos e celebrar a ocasião com uma parada natalina da Companhia de Artistas Catalise, na praça de alimentação, e apresentações dos corais da Polícia Militar de Sergipe e do Banese, que serão realizadas na praça de eventos principal.

Programação

O Papai Noel estará disponível para fotos todos os dias de novembro, com exceção dos dias 8, 15, 22 e 29. Em dezembro, também todos os dias, com exceção dos dias 6 e 13. O horário será sempre das 15h às 20h. A exceção será somente no dia 24 de dezembro, quando ele ficará das 10h às 16h.

Por Juliane Balbino