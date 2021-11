Prefeito Edvaldo reassume o comando da prefeitura de Aracaju

O prefeito Edvaldo Nogueira reassumiu o cargo, na manhã desta quarta-feira, 3, no Centro Administrativo da Prefeitura de Aracaju. O gestor ficou afastado nos últimos 10 dias, em razão da sua participação na Expo 2020 Dubai, a convite da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), entidade da qual é presidente. Enquanto Edvaldo esteve fora do país, a capital sergipana ficou sob o comando da vice-prefeita Katarina Feitoza.

“Foi uma viagem muito produtiva, não apenas para que eu pudesse ter a visão do que se faz em Dubai, da cultura do Oriente Médio, da importância daquele povo para o mundo, mas, acima de tudo, para que eu pudesse conhecer, pessoalmente, as transformações tecnológicas e sustentáveis dos Emirados Árabes, do ponto de vista de construção de cidade. Viajei com a tranquilidade de saber que Aracaju estava sob o comando de mãos atentas, capazes e competentes no cuidado com a cidade e com a certeza de que nestes 10 dias a vice-prefeita e o conjunto de secretários trabalhariam a partir do Planejamento Estratégico, com solidez para tocar a cidade. Katarina é uma grande parceira e tenho muita confiança no seu trabalho”, destacou o prefeito.

Ao reassumir o cargo, Edvaldo lembrou as experiências vivenciadas em sua passagem pelos Emirados Árabes, a exemplo da sua palestra na 5ª Conferência Global sobre Tecnologia e Inovação Sustentáveis, as reuniões com representantes de diversos países e a visita a Masdar, cidade que está sendo erguida com foco na tecnologia e sustentabilidade. “Foi uma experiência incrível. Tive a felicidade de ser o representante dos prefeitos do Brasil neste momento tão importante que vivemos. Todos os eventos foram voltados para o meio ambiente e tiveram como foco discutir sobre essa grande preocupação que a humanidade tem. E uma das teses levantadas é a que compartilho há algum tempo: os municípios serão fundamentais para avançarmos nos desafios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos pela ONU”, frisou.

A vice-prefeita Katarina Feitoza destacou sua tranquilidade ao comandar a cidade nos últimos dias. “Como disse, no dia em que o senhor viajou, temos um grande líder, que deixa toda a equipe ciente dos deveres, do caminho que deve ser trilhado dentro da administração, e isso se torna um facilitador a quem precisa ocupar o seu lugar, em ocasiões como esta. O senhor fez muita falta e estamos muito felizes em tê-lo de volta. Tenha a certeza de que sempre serei uma soldada, ao seu lado, e agradeço, mais uma vez, a confiança”, expressou.

