Prefeitura do município de Estância está com 124 vagas abertas no novo concurso público

Remunerações alcançam R$ 10 mil. Inscrições estão abertas e vão até 25 de novembro

A Prefeitura Municipal de Estância, no estado de Sergipe, está com 124 vagas abertas no novo concurso público do Órgão, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades estão divididas em 51 cargos de nível superior, médio e fundamental.

As inscrições podem ser feitas por meio do da página oficial da seleção, no site do Cebraspe, até 25 de novembro. A taxa é de R$ 100,00 para nível superior, R$ 90,00 para nível médio e R$ 70,00, para nível fundamental.

REQUISITOS – Para concorrer às oportunidades de nível superior, os candidatos precisam ter diploma nas áreas exigidas, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e, em alguns casos, especialização e registro no órgão de classe.

Para os cargos de nível médio, é necessário ter certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou ensino médio técnico, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, além de requisitos específicos para cada cargo.

Já para os postos de nível fundamental, é necessário ter certificado de conclusão de curso de ensino fundamental, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, além de outros requisitos previstos no edital do certame.

A remuneração varia entre R$ 1.100,00 e R$ 10.000,00, e as jornadas de trabalho são de 20, 30 ou 40 horas semanais, a depender do cargo escolhido.

A aplicação das provas objetivas está prevista para 30 de janeiro de 2022. O certame também será composto de avaliação de títulos – para os cargos de nível superior – e de prova prática, somente para os cargos de Motorista de Veículos Pesados e Operador de Máquinas Pesadas.

Todas as fases do concurso público serão realizadas na cidade de Estância/SE.

SERVIÇO

Concurso público: Prefeitura Municipal de Estância.

Cargos: 51 cargos de nível superior, médio e fundamental.

Vagas: 124 e formação do cadastro de reserva.

Remuneração: entre R$ 1.100,00 e R$ 10.000,00.

Inscrições: abertas até 25 de novembro.

Taxa: R$ 100,00 para nível superior, R$ 90,00para nível médio e R$ 70,00 para nível fundamental.

Provas objetivas: 30 de janeiro de 2022.

CONTATO

Outras informações no endereço eletrônico

https://www.cebraspe.org.br/ concursos/PREF_ESTANCIA_21_SE ou na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, de segunda a sexta, das 8h às 19h – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe – (61) 3448 0100.

Por Fernanda Matos

Escritório de Comunicação Integrada