Projeto de Eduardo Lima torna Templo Maior da IURD ponto turístico

O vereador Eduardo Lima (Republicanos), recebeu na manhã de hoje, 3, a aprovação da Câmara de Vereadores para o seu Projeto de Lei, que reconhece o Templo Maior da Igreja Universal do Reino de Deus como ponto turístico do município de Aracaju.

Situado no bairro Inácio Barbosa, a obra de estrutura monumental, veio para embelezar os cruzamentos de duas das principais avenidas da capital sergipana, Adélia Franco e Tancredo Neves fazendo uma bela parceria com os prédios dos vizinhos famosos, Centro de Convenções e Teatro Tobias Barreto.

Inaugurado em 09 de dezembro de 2019, o Santuário é o maior templo evangélico da capital, conta com uma capacidade de 2.300 pessoas sentadas, possui uma área de 9.119 metros quadrados e conta com um estacionamento para 436 veículos.

Aliada a beleza que atrai uma multidão de visitantes pelo fato do Templo estar localizado bem próximo de um dos terminais de transporte público, DIA, mais movimentados da cidade, a construção adotou medidas sustentáveis para economizar recursos ambientais.

Dentre as medidas estão, captação, reaproveitamento e armazenamento da água das chuvas. A água armazenda evita enchentes e enxurradas e suas sobras servem para o uso da irrigação dos jardins e alimentação das descargas sanitárias.

A cobertura do Templo é metálica e possui tratamento térmico e monitoramento da geração de gás carbônico, sistema de ar- condicionados de última geração com a melhor tecnologia e eficácia. A área externa possui piso permeável e a iluminação utiliza lâmpadas de LED que permitem a redução do consumo de energia.

“É com muita alegria que recebemos a aprovação deste projeto porque desta forma mais pessoas irão poder conhecer de perto as instalações do nosso Templo. Já recebemos muitas pessoas mas um ponto turístico abrange muito mais gente, a casa de Deus é para todos” afirmou o parlamentar.

Foto: Cesar de Oliveira

Da assessoria