Secretaria de Estado da Saúde confirma mais 17 novos casos da variante Delta em Sergipe

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu o resultado do sequenciamento genômico de amostras de RT-PCR enviados a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Das 17 amostras, 16 foram confirmadas para a variante Delta no estado. 14 casos da Delta foram registrados em Aracaju, um na Barra dos Coqueiros e um outro em Itabaiana.

A situação de cada paciente, como status vacinal, sintomatologia e histórico de contato, está sendo investigada pelos municípios.

Com esse novo resultado divulgado pela Fiocruz já são 29 casos da variante Delta em Sergipe. O primeiro caso foi registrado no dia 14 de setembro. Uma mulher de 40 anos, moradora de Aracaju, com histórico de viagem ao Rio de Janeiro.

Já foram confirmados casos da variante Delta nos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Itabaiana, Simão Dias, Nossa Senhora do Socorro, Canindé de São Francisco.

Vigilância

A Secretaria de Saúde, através do Laboratório Central, segue realizando a vigilância laboratorial dos casos Covid-19 para detectar a presença de variantes de interesse no estado. Essa vigilância possibilita identificar precocemente os casos, orientar corretamente o isolamento de pacientes e reconhecer cedo uma possível transmissão de linhagens de interesse.

“Apesar de estarmos num momento de queda expressiva no número de casos e óbitos, de uma baixa taxa de ocupação hospitalar, é fundamental entender que se não aumentarmos a cobertura vacinal, corre-se o risco de disseminação dessa e de outras variantes”, disse o diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes.

Informações e foto SES