Sergipe recebe mais de 51 mil doses de vacina contra covid-19 da Pfizer nesta quarta-feira

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu nesta quarta-feira (03), mais uma remessa de imunizante contra a Covid-19. Foram 51.480 doses da Pfizer, que chegaram ao Aeroporto de Aracaju às 14h40. As vacinas serão acondicionadas na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos e enviadas aos municípios para serem utilizadas para a primeira aplicação em adolescentes e dose de reforço em trabalhadores da saúde e idosos.

A distribuição de doses enviadas da SES para os municípios atingiu 3.485.945, já o quantitativo enviados pelo Ministério da Saúde, contando com essa nova remessa chega a 3.561.665. Destas, 1.666.841 foram aplicadas como primeira dose; 1.120.833 como segunda dose; 40.125 como dose única e 75.077 como dose de reforço.

Com o volume de doses aplicadas, Sergipe alcança uma cobertura vacinal da primeira dose de 73,61% e avança para 50,07% na imunização completa. A SES mantém o ritmo acelerado de distribuição dos imunobiológicos recebidos sistematicamente pelo Ministério da Saúde (MS). Graças a celeridade do processo, mais da metade da população sergipana está com esquema vacinal completo.

