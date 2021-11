SMTT registra 16 acidentes de trânsito durante o feriado prolongado no município de Aracaju

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju registrou, durante o feriado prolongado, 16 acidentes de trânsito na capital. Os dados foram contabilizados entre o sábado, 30 de outubro, e a terça-feira, 2 de novembro.

O sábado foi o dia com o maior número de acidentes: foram oito ocorrências. A SMTT chama a atenção para os registros de atropelamentos durante o feriado prolongado. No sábado, uma pedestre foi atropelada e precisou ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que levou a vítima para um hospital da capital. Já na terça, foi registrado um atropelamento no cruzamento da avenida Beira Mar com rua Anísio Azevedo, envolvendo um ciclista e carro de passeio. A vítima foi socorrida pelo SAMU e também encaminhada ao hospital.

Outros registros

Na manhã desta quarta-feira, 3, um pedestre foi atropelado por um carro de passeio na avenida Pedro Valadares, no bairro Jardins. A vítima não resistiu e morreu no local do acidente.

O diretor de trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, reforça aos pedestres e condutores a importância de respeitar a faixa de pedestres. “A maneira adequada de atravessar uma via é utilizando a faixa de pedestres. É preciso que o pedestre procure sempre a faixa mais próxima para fazer a travessia e que os condutores respeitem a faixa, respeitem o pedestre que é prioridade no trânsito. Se cada um fizer a sua parte, teremos um trânsito mais seguro”, afirma.

