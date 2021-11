Talysson de Valmir solicita recuperação de rodovia no Sertão

A Assembleia Legislativa aprovou uma indicação de autoria do deputado estadual Talysson de Valmir (PL) em que ele solicita ao governo do Estado, através da Sedurbs, a realização de obras de recuperação e recapeamento asfáltico na rodovia se-179, no trecho que liga o trevo do povoado Vaca Serrada ao povoado Niterói, em Porto da Folha.

O parlamentar explica que busca garantir as condições básicas de utilização e rodagem. “As rodovias sergipanas cumprem um fundamental papel no desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado, na medida em que viabilizam uma maior circulação de pessoas e fluxo de mercadorias entre os municípios e regiões”.

“Os sergipanos que por nela transitam ora por motivos comerciais ou ora pessoais, vem encontrando grande dificuldade de se deslocar nesta rodovia, cujas condições precárias de asfaltamento, com uma grande quantidade de buracos e falhas ou até falta de acostamento findam por atrapalhar os trajetos, que poderiam ser feitos com rapidez, provocando, inclusive, acidentes com consequências, por vezes, fatais”, completa o deputado, pontuando que a recuperação do trecho citado é de fundamental importância.

Foto: Joel Luiz

Por Habacuque Villacorte