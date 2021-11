Totens de autoatendimento facilitam a vida do cliente

Novo terminal foi inaugurado em Lagarto

Para facilitar o acesso dos clientes aos serviços, a Energisa Sergipe disponibiliza totens de autoatendimento instalados em alguns pontos da capital e interior do estado. O novo ponto de autoatendimento foi inaugurado no Centro de Atendimento ao Cidadão – Ceac, no município de Lagarto.

Os totens de autoatendimento permitem que os consumidores possam emitir segunda via das contas, realizar pagamentos, solicitar mudança de titularidade, emitir comprovante cadastral e parcelamento de faturas.

O coordenador de atendimento, Rosano Marcos, destaca que o objetivo dos totens de autoatendimento é dar maior celeridade ao atendimento do cliente e avançar no caminho da digitalização do atendimento.

“Os totens permitem ao cidadão acesso mais fácil e rápido aos serviços da concessionária. Eles estão instalados nas principais agências do estado, possibilitando o atendimento rápido, sem filas, gratuito e independente”, afirma Rosano Marcos.

Novo totem

O totem do CEAC em Lagarto é o mais recente em funcionamento da rede. Os principais serviços oferecidos são: religação, troca de titularidade, segunda via, comprovante cadastral, pagamento de contas e até parcelamento de faturas. A instalação desse totem é mais uma da parceria entre a Energisa e a Secretaria de Estado do Planejamento, que hoje já conta também com os esses equipamentos nos CEAC’s Riomar e na Rua do Turista.

Segundo Rosano Marcos, os clientes ainda dispõem dessa tecnologia nas agências do bairro Siqueira Campos, em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana e Lagarto. Em breve, o autoatendimento da Energisa também chegará à região do sertão de Sergipe, na cidade de Nossa Senhora da Glória.

Canais de atendimento da Energisa Sergipe:

Call Center: 0800 079 0196

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (79) 98101-0715

Por Adriana Freitas