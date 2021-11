Vôlei Sentado: Equipes começam a desembarcar em Ourinhos/SP

As atletas que disputarão o Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado Feminino começam a desembarcar na cidade de Ourinhos, em São Paulo, nesta terça-feira, 2. Ao todo, serão oito equipes, de todas as partes do Brasil, que estarão disputando a medalha de ouro no Ginásio Municipal de Esporte José Maria Paschoalick.

De acordo com o cronograma da competição, os jogos acontecem na tarde da quarta-feira, 3, após a abertura oficial, prevista para às 15h30. A competição conta com três do Nordeste (Anthares-AL, ADM-SE e ADESUL-CE), duas equipes do Sudeste (Sesi-SP e Barueri-SP), duas do Centro-Oeste (ADAP-GO e ADFEGO-GO) e uma do Norte (ADEFA-AM).

A novidade deste ano será a presença de três novas equipes, sendo um de Sergipe, uma do Ceará e outra de São Paulo. O encerramento do campeonato acontecerá no dia 5 de novembro, após a final, que está marcada para às 16h.

Chave A – SESI-SP, ANTHARES-AL , ADEFA-AM e IBP/SDPD-SP

Chave B – ADAP-GO, ADFEGO-GO, ADESUL-CE e ADM-SE

Confiram os jogos da 1ª Rodada

16h – ADM-SE x ADFEGO-GO

16h – SESI-SP x IBP/SDPD-SP

17h – ADESUL-CE x ADAP-GO

17h – ANTHARES-AL x ADEFA-AM

Por Danilo Cardoso