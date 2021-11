Voluntários atendem chamado do Hemose e doam sangue no feriadão

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) agradece as 210 doações de sangue efetivadas durante o feriadão. Na segunda-feira, 1º de novembro, a unidade recepcionou voluntários dispostos em ajudar motivados pelos mais diversos sentimentos. A doadora universal Luiza Paula, decidiu aproveitar a oportunidade da folga para retornar ao hemocentro. ”Eu estava um pouco ausente por causa da vida corrida. Como sei que meu sangue, O negativo é super importante vim ajudar”, destacou satisfeita.

Isadora Santos estudante de enfermagem também colaborou com a doação de sangue, na véspera do feriado nacional de Finados. “Eu vim com uma amiga que infelizmente não conseguiu doar. Porém vamos retornar juntas, quando eu tiver cumprido o intervalo que precisa para renovar minha doação”, declarou.

Os constantes informes sobre a necessidade de ampliar os estoques de todos os grupos sanguíneos, reuniu um grupo de colegas da Polícia Penal, que atuam nos reformatórios do Estado. Danilo Souza Silva e Yuri Alves Andrade Lacerda, concluíram a doação de sangue com o sentimento de solidariedade.

“Recebemos muitos pedidos do público externo para doar sangue e quando tem um familiar de algum colega, o pessoal se solidariza em ajudar. Em nossa atividade trabalhamos preservando a segurança da população e aqui estamos ajudando a salvar vidas daqueles que precisam, nos hospitais”, comentou Danilo.

A gerente de Ações Estratégicas do Hemose, Rozeli Dantas, avalia como positivo o retorno dos doadores ao chamado para doar sangue e repor os estoques. Conforme a gestora, a baixa no número de doações é uma situação que preocupa todos os profissionais que trabalham com a hemoterapia.

“Nessa véspera de feriado vimos a mobilização das pessoas para doar de forma voluntária e anônima, e também aqueles que vieram doar em decorrência de cirurgias. Essa solidariedade é motivo de alegria”, salientou a assistente social ao agradecer os 210 voluntários que doaram seu sangue no Hemose e no posto de coleta no shopping Riomar. “Nossa gratidão a todos”, enalteceu.

Serviço

Para doar é necessário estar bem de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos, peso superior a 50 Kg, comparecer a unidade bem alimentado e portando documento oficial com foto. O atendimento ao doador no Hemose funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 17h, e no posto de Coleta no Riomar na segunda, quarta, quinta e sexta, das 13h às 17h. Mais informações através dos telefones: 3225-8039, 3259-3174 e 99191-2977.

Fonte e foto SES