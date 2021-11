Advogado e suposto assessor da Câmara Municipal é acusado de agredir a própria mãe no bairro Jardins, em Aracaju

Um advogado foi denunciado à Polícia, na delegacia do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) por agressão física e psicológica contra a sua própria mãe.

As informações são de que após a agressão, o advogado fugiu do local para evitar ser preso em flagrante. O caso está sendo investigado pela delegada Márcia Ramon Cruz, que presidirá o inquérito policial.

No Boletim de Ocorrência que foi registrado nesta quarta-feira (03), a vítima diz que foi agredida ao tentar entrar no elevador do prédio onde mora, no bairro Jardins, em Aracaju.

A agressão teria ocorrido após o advogado ter empurrado a mãe contra a parede por várias vezes, puxar os cabelos, e só parou porque foi impedido por interferência de terceiros.

Ainda segundo o BO, esta não é a primeira vez que ela sofre agressões físicas e morais praticadas pelo filho.

Ela conta ainda que se sente perseguida por conta de um rastreador instalado no carro dela sem autorização, para saber qual o seu destino e itinerário quando sai de casa.

Sobre as supostas agressões, a mãe conta que houve ofensa moral, quando o advogado se dirigiu e a chamou de “vagabunda e prostituta”.

Segundo informações passadas pelo site Emsergipe, o advogado seria assessor lotado na TV Câmara/ Imprensa na Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju.

Com informações do EMSERGIPE