Alese aprova prorrogação de benefício do Cartão Mais

A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira (3), Indicação de autoria da deputada estadual Maria Mendonça (PSDB), propondo a prorrogação do benefício do Cartão Mais Inclusão até dezembro de 2022. Ela ressaltou que, em agosto passado, a Casa aprovou propositura que aprazou por mais três meses o benefício do Cartão Mais Inclusão.

“Essa prorrogação encerrou em outubro e, agora, solicitamos ao Governo que amplie mais esse tempo, considerando os complexos cenários em que milhares de sergipanos estão vivendo. Garantir essa bolsa, é garantir que famílias que vivem na extrema pobreza possam ter dignidade, pelo menos, no que diz respeito à segurança alimentar”, afirmou a deputada.

O benefício consiste no auxílio no valor entre R$ 100 e R$ 200 para os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), que não recebem nenhum outro auxílio estadual ou federal. “Infelizmente, a tão temida fome voltou a assolar as famílias em nosso País e do nosso Estado e, com a pandemia, o quantitativo de pessoas vivendo em situação de extrema vulnerabilidade social se acentuou”, disse.

Para a deputada sergipana, a alimentação é um direito humano, assegurado pela Constituição brasileira. “Não podemos negligenciar esse direito e o Estado precisa intervir para que homens, mulheres e crianças não padeçam por falta de alimento à mesa”, defendeu Maria Mendonça.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça