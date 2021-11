“Apesar das dificuldades, fizemos muitos investimentos na saúde”, diz Adailton Sousa

Ao conceder entrevista ao radialista Roosevelt Santana, na FM Itabaiana, na manhã desta quinta-feira (04), o prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL), destacou os investimentos que estão sendo realizados, sobretudo, na Secretaria Municipal de Saúde. Segundo ele, o pós-pandemia tem sido desafiador, mas é necessário um olhar especial para com as pessoas. Adailton mencionou alguns programas que estão em pleno funcionamento no município.

“Criamos o Programa Melhor em Casa, que hoje atende 70 pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção, com uma estrutura formada por médico, enfermeiro, nutricionista, fonoaudiólogo e fisioterapeuta. Temos o Programa Saúde na Hora onde os postos de saúde dos bairros São Cristóvão e Queimadas funcionam até às 19 horas. Estamos prestes a construir uma UBS no Conjunto Gilton Garcia e estamos na fase de licitação do Centro de Reabilitação Auditivo e Intelectual, que será construído no Santa Mônica. Também temos a previsão da construção de uma academia de ginástica da saúde, de um Centro de Convenções e um Centro de Diagnóstico e Imagem que irá contemplar 14 municípios da nossa região.”, disse.

Adailton Sousa ainda destacou o serviço de transporte de itabaianenses para Aracaju ou mesmo para Salvador, quando é necessário a realização de um exame de alta complexidade ou mesmo consultas médicas com especialistas que o município não dispõe.

“São pessoas que vão fazer radioterapia, quimioterapia, hemodiálise e outras demandas. Dispomos todos os dias de mais de 40 carros saindo da Secretaria de Saúde, fora as ambulâncias. Ainda existem carências. Apesar das dificuldades, fizemos muitos investimentos na saúde. Vão existir algumas falhas porque a saúde é muito complexa, mas essas demandas chegando aos ouvidos do prefeito, tomaremos as posições. O que a gente não pode é deixar de atender a população”, afirmou.

Atualmente o município tem uma média mensal de 1164 pessoas sendo transportadas para fazer exames em Aracaju, bem como 155 pessoas transportadas para realizar fisioterapia, 27 para realizar hemodiálise, 101 pessoas transportadas por ambulância e 27 pessoas que são transportadas para Salvador, para o Hospital Sarah Kubitscheck. Aliado a este vasto número de pessoas atendidas via transporte, existem as pessoas que não estão agendadas para serem atendidas, mas que mesmo assim recebem a assistência devida. “Essa gestão tem o compromisso do trabalho. Eu tenho a virtude de encarar as situações de frente e estou à disposição da população de Itabaiana”, concluiu o prefeito.

Equoterapia

O prefeito Adailton também destacou o Centro de Equoterapia de Itabaiana que está em processo de conclusão do projeto arquitetônico. Hoje, já existe no município o Espaço de Montaria Anjo Azul que atende mais de 100 crianças autistas por meio da equoterapia. Visando o novo espaço, que será referência nacional, o Governo de Itabaiana enviou quatro dos seus profissionais de saúde à Brasília, que participaram de um curso na Associação Nacional de Equoterapia. Júnior Alves (fisioterapeuta), Nadyne Tavares (terapeuta ocupacional), Aline Santana (psicóloga) e Taylaine (fonoaudióloga) aprenderam como conduzir bem os atendimentos, o tipo de cavalo adequado para cada praticante e sua patologia, como tratar esse cavalo, como guiar, dentre várias outras técnicas.

Obras

Adailton também comentou sobre as obras de recapeamento asfáltico que estão acontecendo em mais de 30 ruas de diversas localidades do município. Ele enfatizou que os R$ 10 milhões de recursos que estão sendo investidos são fruto de uma emenda do deputado federal Bosco Costa, com a contrapartida do município, e da insistência do ex-prefeito Valmir de Franciquinho que, ainda em dezembro do ano passado, foi a Brasília e conseguiu esses recursos.

“Tem vereador que diz que quem está fazendo essas obras é Bolsonaro. Bolsonaro não veio aqui oferecer não. Se Valmir não fosse lá em dezembro, esses recursos não estariam aqui. Tem que ter comprometimento e insistência”, finalizou.

Foto assessoria

Por Sérgio Teles