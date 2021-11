Belivaldo e Eliane no pingongo

Por Adiberto de Souza *

O Tribunal Superior Eleitoral agendou para a próxima terça-feira o julgamento dos recursos do governador Belivaldo Chagas (PSD) e da vice Eliane Aquino (PT). Ambos tentam se manter nos cargos após terem sido cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral, sob a acusação de abuso do poder econômico nas eleições de 2018. No entendimento do desembargador Diógenes Barreto, relator do processo no TRE, diante da concentração de assinaturas de ordens de serviços nas vésperas do início do período eleitoral, restou caracterizado o abuso de poder político. Caso as cassações sejam mantidas em Brasília, Chagas ficará inelegível por oito anos. E mais: se o TSE confirmar a punição, o bloco governista poderá implodir por conta da acirrada disputa que ocorrerá na Assembleia Legislativa, responsável pela eleição do governador-tampão. Portanto, o pleito de 2022 poderá ser fortemente influenciado pelo julgamento da próxima terça-feira. Misericórdia!

Voto destoante

O deputado federal João Daniel (PT) foi o único da bancada sergipana a votar contra a eleitoreira PEC dos Precatórios. Aprovada em 1º turno, a proposta do governo Bolsonaro recebeu somente quatro votos a mais que os necessários (308) para aprovação de uma emenda à Constituição. Caso seja também aprovada pelo Senado, a PEC adiando o pagamento de precatórios viabilizará o programa social Auxílio Brasil, que sucederá o Bolsa Família. Ah, bom!

Caminhão de maconha

Foi-se o tempo em que a Polícia dava um baculejo para apreender um quilinho de maconha. Ontem, a Polícia Federal em Sergipe botou as mãos em uma carreta bitrem com cinco toneladas de Cannabis, que seriam distribuídas em Sergipe, Alagoas e Pernambuco. A mega apreensão ocorreu na BR-101, próxima à cidade de Estância. Aqui pra nós, e maconha suficiente para endoidar um batalhão de marines norte-americanos. Crendeuspai!

Haja lero-lero

E a Mesa de Negociação instalada pelo governo de Sergipe ouviu, ontem, reivindicações dos assistentes sociais e agentes de segurança e medidas socioeducativas. As duas categorias reivindicam a mudança do regime jurídico e concurso público. O secretário da Administração, Dernival Neto, prometeu levar as demandas ao governador Belivaldo Chagas (PSD). Há quem jure de pés juntos que a tal Mesa de Negociação foi a forma encontrada pelo governo para enrolar os servidores estaduais, que estão sem reajuste salarial há quase uma década. Será verdade? Vixe!

Jus esperneandi

Os três deputados estaduais do Cidadania querem que a Justiça obrigue a Assembleia a instalar a CPI da Covid-19. Proposta pelo cidadanista Georgeo Passos, a Comissão foi arquivada após o emedebista Zezinho Guimarães (MDB) retirar sua assinatura do requerimento, deixando-o sem as oito rubricas necessárias para o início as investigações. Quer apostar uma mariola de goiaba como no Judiciário a CPI da Covid pretendida pela oposição também acabará no vinagre? Arre égua!

Vesti azul

Padre Inaldo (PP), prefeito de Nossa Senhora do Socorro, vestiu uma indumentária azul para lembrar que agora em novembro acontece a campanha de prevenção ao câncer de próstata. “Não deixe que o preconceito tire o que você tem de mais precioso. Cuide de sua saúde e, quando chegar a idade certa, a partir de 40 anos, realize o exame da próstata”, sugere o gestor. A atitude do reverendo fez lembrar o saudoso cantor Wilson Simonal com a sua música “Vesti Azul!/ Minha sorte então mudou”. Marminino!

País de negativados

Mais de um quarto da população com ganhos de até R$ 2 mil, gasta metade dos rendimentos com cartão de crédito, empréstimos consignado e pessoal, financiamentos de automóvel e imobiliário, além de cheque especial. Entre as pessoas com renda acima de R$ 10 mil, o percentual com estas despesas é de 13%. Segundo o estudo da Serasa Experian, a maioria (69%) das pessoas negativadas tem renda de até R$ 2 mil. Credo em cruz!

Que fedor!

Até quem elogia a bem conservada praia 13 de Julho, na zona sul de Aracaju, se incomoda com o forte mau cheiro do local. Provocado pelo lançamento de lixo e esgotos não tratados naquele poluído estuário, o fedor acentua-se quando a maré está baixa. Outro dia um gaiato sugeriu que a Prefeitura distribua máscaras para aliviar a fedentina, que tanto incomoda os turistas e os desportistas que arriscam se exercitar naquele fedorento local. Santo Cristo!

Contra a bagunça fiscal

Ao que tudo indica, a PEC dos Precatórios não terá vida fácil no Senado, onde precisa ser aprovada por maioria absoluta e em dois turnos. Quer uma prova? Mirando a tal PEC, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) começou a se mexer contra o que chama de “avanços do populismo irresponsável”. O fidalgo está colhendo assinaturas visando a criação da Frente de Defesa da Responsabilidade Fiscal: “Não podemos permitir que se jogue fora a estabilidade construída com tanto sacrifício”, discursa. Certíssimo!

Sonhar é livre

E o deputado federal defende que os aposentados e pensionistas do INSS tenham direito ao 14º salário. Relator do Projeto de Lei nesse sentido, o distinto jura que o benefício é de suma importância para aliviar financeiramente esta parcela da população. A proposta permite, excepcionalmente, a concessão em dobro do 13º salário pago a segurados e dependentes da Previdência Social. Caso seja aprovado nas comissões temáticas as Câmara federal, o Projeto irá para votação no Senado Federal e, em seguida, para a sanção presidencial. Oremos!

TCE em festa

O Tribunal de Contas de Sergipe realiza, hoje, sessão solene para empossar Luís Alberto Meneses como conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe. Ele substitui Carlos Alberto Sobral, aposentado ao completar 75 anos de idade. Nem precisa dizer que as instalações do TCE serão pequenas para acomodar tantas autoridades, amigos e familiares de Luís Alberto. Claro que prefeitos e demais ordenadores de despesa vão querer apertar a mão do empossado e, naturalmente dar uns tapinhas nas costas dos demais conselheiros. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Tarde, em 1º de dezembro de 1937.

* É editor do Portal Destaquenotícias